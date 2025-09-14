«الشعب الجمهوري»: قرار الأمم المتحدة انتصار للشرعية الدولية ويُعيد الأمل للشعب الفلسطيني

أشاد أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة إعلان نيويورك بشأن تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.

وأكد أن هذا القرار يعكس بوضوح الإرادة الدولية في إعادة الحق إلى أصحابه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال عبد الصمد إن الخطوة الأممية تمثل انتصارًا جديدًا للشرعية الدولية ورفضًا واضحًا لسياسات الاحتلال، مشددًا على ضرورة أن تتحول هذه الإرادة إلى إجراءات عملية تفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها ووقف الاستيطان والدخول في مفاوضات جادة تؤدي إلى حل نهائي للصراع.

وأضاف أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري أن مصر كان لها دور محوري في دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، مؤكدًا أن القاهرة ما زالت تمثل صوتًا عربيًا قويًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يرسخ مكانتها كقائد إقليمي في جهود السلام.

ودعا عبد الصمد المجتمع الدولي إلى البناء على هذا القرار لتثبيت الحقوق الفلسطينية وترجمة القرارات الأممية إلى واقع ملموس يحقق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب كافة.