وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا عن وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد إلى إسرائيل في زيارة رسمية تأتي في ظل تصاعد التوترات نتيجة الحرب المستمرة في غزة، وبعد الجدل الذي أثاره الهجوم الفاشل في الدوحة ضد قيادات في حركة حماس.

وأكد روبيو قبيل مغادرته أن "حماس لا يمكن أن تستمر إذا كان الهدف هو تحقيق السلام"، مشددًا على أن إعادة الرهائن تمثل أولوية رئيسية خلال زيارته.

من المقرر أن يلتقي روبيو خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى عائلات الرهائن.

كما سيشارك في احتفال بمدينة داود في القدس المحتلة، ويزور حائط البراق، قبل أن يتوجه لاحقا إلى بريطانيا.

وفي لندن، سيركز روبيو على عدد من الملفات، أبرزها مواجهة التهديد النووي الإيراني، إلى جانب جهود التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي تصريحات له بشأن التوترات الأخيرة عقب الهجوم على قطر، أوضح روبيو أن "الخلاف لن يغير من طبيعة العلاقة مع إسرائيل"، لكنه أكد أن الموضوع سيناقش خلال الزيارة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب عن استيائه من تلك العملية، دون أن يؤثر ذلك على الدعم الأمريكي القوي لتل أبيب.



