ضبط كيان مخالف لتصنيع الأدوية واستخدام علامات تجارية وهمية في المنوفية

تمكنت مباحث تموين المنوفية بالاشتراك مع هيئة الرقابة علي الدواء والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، من ضبط كيان مخالف بمنطقة المطورين بمدينة السادات تخصص في انتاج الأدوية والمكملات الغذائية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والبيئة ، و استخدام مواد خام مجهولة المصدر وعلامات تجارية وهمية لتضليل جمهور المستهلكين والجهات الرقابية.

أسفرت الحملة عن ضبط : خـط إنتـاج كـامـل،5 طـن مـواد خام أولية للتصنيع,3 طـن أقراص كالسيوم وحديد وفيتامينات داخل شكائر بدون بيانات مُعدة للتعبئة ,21 ألف عبوة مكمل غذائي وأقراص وفيتامينات خاصه بالمناعة والنمو.

50 ألف عبوة فارغة مُجهزة لتعبئة المنتج تحمل أسماء وعلامات تجارية لشركات مختلفة لتضليل الجهات الرقابية .

500 كيلو جرام مستخلص بروتين.

750 كجم سكر أبيـض.

144 زجاجة ألوان صناعية.

6000 كيس بروتين مكمل غذائي خاص بالمناعة والنمو والتحكم في الوزن منتهى الصلاحية .

وتم التحفظ علي المضبوطات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة والضربات الاستباقية خاصةً في مجال تصنيع الدواء ، لضبط المخالفين والتصدي لكافة صور الغش التجاري حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .