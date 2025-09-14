زراعة الدقهلية: صرف الأسمدة حسب التعليمات للمزارعين بشرط واحد

وجه المهندس محمد السيد علي وكيل وزارة الزراعه بالدقهلية، كلا من المهندس محمد فوزى مدير عام الزراعة بالدقهلية والمهندس حسين القط مدير إدارة بلقاس الزراعية بالمشاركة في توزيع الأسمدة حسب التعليمات للمزارعين الذين لم يقوموا بالصرف مطلقا بجمعية أبوشريف أول مع الالتزام بتعليمات الصرف البطاقه الشخصية وكارت الفلاح

حيث المرور على نقاط الحريق بجمعيات الخلالة بلد وتحرير محاضر.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإشراف وزير الزراعة علاء فاروق على وصول الدعم لمستحقيه من مزارعين وبناء على تعليمات وتكليف من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة لأداء الجمعيات الزراعية وما تقدمه من خدمات للمزارعين والاطمئنان على سير عملية صرف الأسمدة وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين وعدم التأخير في صرف الحصص المقررة لهم حرصا على الإنتاجية الزراعية من المحاصيل الصيفية، وبتوجيهات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات.

كما تم المرور علي مواقع القش للتأكيد علي ان اي موقع غير مرخص يجب ترخيصه من البيئه والتنبيه على رؤساء المكاتب بالجمعيات بالانتهاء من تسليم اكسل مخالفات الارز حتى يتسني تسليمها للمديرية فتح الجمعيات في مواعيد العمل الرسميه وعدم الغلق إلا بعد انتهاء مواعيد العمل، والانتهاء من الشكاوى الالكترونيه ومحاضر الشرطه وتصريح المحكمه في أسرع وقت ممكن مع الالتزام بمنطوق التصريح وخطاب الشرطة.