ميدو: الفوز في 3 مباريات يقرّب الزمالك من التتويج بالدوري بنسبة 60%

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن فريقه يملك فرصة قوية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أهمية المباريات المقبلة في شهر سبتمبر كعامل حاسم في مسار البطولة.

وقال ميدو في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الأحد:"الزمالك عنده 3 ماتشات الشهر ده، لو فاز بيهم هيكون بطل الدوري بنسبة 60%، بس لازم الـ 3 ماتشات دول يتاخدوا خطوة خطوة، ويتم التحضير ليهم بنفس التركيز".

وأضاف:"زي ما قلت قبل بداية الموسم، الزمالك عنده فريق متوازن، أفضل من الأهلي وبيراميدز، لكن اللي ناقصه هو الاستمرارية، والاهتمام بكل المباريات سواء كانت صغيرة أو كبيرة".

واختتم نجم الزمالك السابق تدوينته برسالة تفاؤل إلى جماهير القلعة البيضاء، قائلًا:"أنا متفائل، وإن شاء الله السنة دي الدوري في ميت عقبة".



