تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
دبلوماسي: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد عدوان إسرائيل وفرصة لدعم فلسطين
ميدو: الفوز في 3 مباريات يقرّب الزمالك من التتويج بالدوري بنسبة 60%

منار نور

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن فريقه يملك فرصة قوية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أهمية المباريات المقبلة في شهر سبتمبر كعامل حاسم في مسار البطولة.

وقال ميدو في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الأحد:"الزمالك عنده 3 ماتشات الشهر ده، لو فاز بيهم هيكون بطل الدوري بنسبة 60%، بس لازم الـ 3 ماتشات دول يتاخدوا خطوة خطوة، ويتم التحضير ليهم بنفس التركيز".

وأضاف:"زي ما قلت قبل بداية الموسم، الزمالك عنده فريق متوازن، أفضل من الأهلي وبيراميدز، لكن اللي ناقصه هو الاستمرارية، والاهتمام بكل المباريات سواء كانت صغيرة أو كبيرة".

واختتم نجم الزمالك السابق تدوينته برسالة تفاؤل إلى جماهير القلعة البيضاء، قائلًا:"أنا متفائل، وإن شاء الله السنة دي الدوري في ميت عقبة".


 

