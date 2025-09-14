حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة لضمان الالتزام بالمعايير

نفذت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة، تحت توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس المدينة، حملة تفتيشية مكثفة على منشأتين سياحيتين للوقوف على مدى التزامهما بالاشتراطات الفنية والصحية والبيئية المطلوبة.

ورصدت اللجنة المختصة، التي ضمت ممثلين عن الصحة والطب البيطري والبيئة والسلامة والصحة المهنية وحي شمال، التزام المنشأت بسجلات التراخيص البيئية والإدارية، كما أشادت باستيفاء تراخيص المديرين وسجلات المواد الخطرة، مما يعكس حرص بعض المنشآت على الحفاظ على القواعد المنظمة للعمل السياحي.

وسجلت اللجنة عدة ملاحظات، منها ضرورة اتباع الطرق الصحيحة في فك المجمدات الخاصة باللحوم والأسماك والدواجن، بالإضافة إلى فرز ونظافة البيض والخضروات قبل التسكين، وزيادة التهوية في مناطق المطبخ. كما رصدت بعض المخالفات في السلامة والصحة المهنية، مثل عدم توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين وعدم تدريبهم على استخدامها بشكل صحيح.

وفي جانب الطب البيطري، أكد التقرير سلامة اللحوم والدواجن والأسماك المطابقة للاستخدام الآدمي، بينما أوصت لجنة البيئة بصيانة حاويات القمامة وترميم غرفة المخلفات الجافة بالفندقين وتجهيز غرفة مخصصة لحفظ المخلفات الخطرة.

وشدد رئيس مدينة الغردقة، اللواء ياسر حماية، على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان تقديم خدمات سياحية تليق بزوار المدينة، والحفاظ على مكانة الغردقة كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية.