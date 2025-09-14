قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حي جنوب بالغردقة يواصل حملات النظافة اليومية
وكيل صحة الإسماعيلية في حوار لصدي البلد : نعمل علي تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية |صور
ناجي الشهابي: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر يشوبه عدم الدستورية
مستريحة سوهاج.. نصبت على الأهالي بقروض من جمعيات تمويل| القصة الكاملة
غيابات مؤثرة.. بيراميدز فى ورطة دفاعية أمام أوكلاند سيتي
"الرقابة الصناعية" تعزز جودة المنتجات المصرية وتحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية
اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي المصري
وزير التعليم العالي ونظيرته السويدية يبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي
وكيل صحة الإسماعيلية لصدى البلد: نعمل على تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية|حوار
نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة لضمان الالتزام بالمعايير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة، تحت توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس المدينة، حملة تفتيشية مكثفة على منشأتين سياحيتين للوقوف على مدى التزامهما بالاشتراطات الفنية والصحية والبيئية المطلوبة.

ورصدت اللجنة المختصة، التي ضمت ممثلين عن الصحة والطب البيطري والبيئة والسلامة والصحة المهنية وحي شمال، التزام المنشأت بسجلات التراخيص البيئية والإدارية، كما أشادت باستيفاء تراخيص المديرين وسجلات المواد الخطرة، مما يعكس حرص بعض المنشآت على الحفاظ على القواعد المنظمة للعمل السياحي.

وسجلت اللجنة عدة ملاحظات، منها ضرورة اتباع الطرق الصحيحة في فك المجمدات الخاصة باللحوم والأسماك والدواجن، بالإضافة إلى فرز ونظافة البيض والخضروات قبل التسكين، وزيادة التهوية في مناطق المطبخ. كما رصدت بعض المخالفات في السلامة والصحة المهنية، مثل عدم توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين وعدم تدريبهم على استخدامها بشكل صحيح.

وفي جانب الطب البيطري، أكد التقرير سلامة اللحوم والدواجن والأسماك المطابقة للاستخدام الآدمي، بينما أوصت لجنة البيئة بصيانة حاويات القمامة وترميم غرفة المخلفات الجافة بالفندقين وتجهيز غرفة مخصصة لحفظ المخلفات الخطرة.

وشدد رئيس مدينة الغردقة، اللواء ياسر حماية، على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان تقديم خدمات سياحية تليق بزوار المدينة، والحفاظ على مكانة الغردقة كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

