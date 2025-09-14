قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بدأت كلية التربية بجامعة الغردقة، اليوم الأحد، إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية للطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2025/2026. وأُجريت الفحوص داخل مقر الكلية تحت إشراف رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور أشرف محمود.

وشارك اتحاد طلاب الكلية وأسرة "طلاب من أجل مصر" في الإشراف والتنظيم، حيث قدّموا الدعم والإرشاد للطلاب الجدد لضمان سير الإجراءات في أجواء منظمة وملتزمة.

وأوضحت إدارة الكلية أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية في مسار قبول الطلاب وتهيئتهم للحياة الجامعية، إذ تهدف إلى استكمال ملفات القبول والتأكد من جاهزية الطلاب للدراسة مع انطلاق العام الجديد.

ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات خلال الأيام القادمة لاستيعاب جميع طلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، في إطار خطة الجامعة لتوفير بيئة أكاديمية وإدارية ملائمة تساعد في اندماج الطلاب داخل مجتمعهم الجامعي.

اخبار البحر الاحمر كلية التربية الغردقة جاعة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

افتتاح مدرسة طارق بن زياد بنبروه في الدقهلية بتكلفة 22 مليون جنيه

الحوكمة وريادة الاعمال ضمن البرامج التدريبية للمعلمين والاخصائيين بمدارس أسيوط

تعليم أسيوط: الحوكمة وريادة الأعمال ضمن البرامج التدريبية للمعلمين والإخصائيين بالمدارس

محافظ بني سويف

محافظ بنى سويف يُكرم وكيل التموين لترقيته وكيلاً للوزارة بالفيوم

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد