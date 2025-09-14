بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد

بدأت كلية التربية بجامعة الغردقة، اليوم الأحد، إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية للطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2025/2026. وأُجريت الفحوص داخل مقر الكلية تحت إشراف رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور أشرف محمود.

وشارك اتحاد طلاب الكلية وأسرة "طلاب من أجل مصر" في الإشراف والتنظيم، حيث قدّموا الدعم والإرشاد للطلاب الجدد لضمان سير الإجراءات في أجواء منظمة وملتزمة.

وأوضحت إدارة الكلية أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية في مسار قبول الطلاب وتهيئتهم للحياة الجامعية، إذ تهدف إلى استكمال ملفات القبول والتأكد من جاهزية الطلاب للدراسة مع انطلاق العام الجديد.

ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات خلال الأيام القادمة لاستيعاب جميع طلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، في إطار خطة الجامعة لتوفير بيئة أكاديمية وإدارية ملائمة تساعد في اندماج الطلاب داخل مجتمعهم الجامعي.