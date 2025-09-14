إزالة مخلفات بلاستيكية وخشبية خلال حملة لتنظيف جزيرة مجاويش في الغردقة

نظمت جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) بالتعاون مع محميات البحر الأحمر، اليوم، حملة نظافة شاملة لشواطئ جزيرة مجاويش، بمشاركة عشرات المتطوعين وطلاب من البرنامج الثقافي للطفل بمسجد الميناء الكبير، بقيادة الشيخ حسام الدين محمود، إمام المسجد، في مبادرة بيئية متميزة.

​تمكن المشاركون من إزالة ما يقرب من طن من المخلفات البلاستيكية والخشبية التي كانت تشوه جمال الجزيرة، وذلك بهدف الحفاظ على قيمتها ككنز بيئي.



وأكدت الدكتورة إيمان الشوربجي، مسؤولة التوعية بجمعية هيبكا، أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية البيئة البحرية كـثروة للأجيال القادمة.



وشدد الشيخ حسام الدين محمود على ضرورة حماية البيئة البحرية وتنظيمها، حيث تأتي هذه الحملة كنموذج للتعاون المثمر بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والشباب لتعزيز الوعي البيئي في المنطقة.