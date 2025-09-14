قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
محافظات

إزالة مخلفات بلاستيكية وخشبية خلال حملة لتنظيف جزيرة مجاويش في الغردقة

ابراهيم جادالله

نظمت جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) بالتعاون مع محميات البحر الأحمر، اليوم، حملة نظافة شاملة لشواطئ جزيرة مجاويش، بمشاركة عشرات المتطوعين وطلاب من البرنامج الثقافي للطفل بمسجد الميناء الكبير، بقيادة الشيخ حسام الدين محمود، إمام المسجد، في مبادرة بيئية متميزة.

​تمكن المشاركون من إزالة ما يقرب من طن من المخلفات البلاستيكية والخشبية التي كانت تشوه جمال الجزيرة، وذلك بهدف الحفاظ على قيمتها ككنز بيئي.

وأكدت الدكتورة إيمان الشوربجي، مسؤولة التوعية بجمعية هيبكا، أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية حماية البيئة البحرية كـثروة للأجيال القادمة.

وشدد الشيخ حسام الدين محمود على ضرورة حماية البيئة البحرية وتنظيمها، حيث تأتي هذه الحملة كنموذج للتعاون المثمر بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والشباب لتعزيز الوعي البيئي في المنطقة.

