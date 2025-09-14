قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح
الكل يحترم قراره | مجدي عبدالغني: «الخطيب» أسطورة الأهلي ومفيش منصب أهم من صحته
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
قانون السجل التجاري.. 3 أفعال تعرّضك للحبس وغرامة 500 جنيه | احذرها
ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو
روسيا تتهم بولندا بعدم الاستعداد للتشاور حول حادثة الطائرات المسيرة
من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
أخبار البحر الأحمر| أكبر قافلة طبية تنهي قوائم الانتظار بمستشفى شلاتين في إنجاز غير مسبوق

ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن القضاء نهائياً على قوائم الانتظار بمستشفى شلاتين المركزي، مؤكداً أن ما تحقق خلال يومين فقط يُعد إنجازاً غير مسبوق يعكس جدية الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متكاملة لأبناء الجنوب.

وأوضح المحافظ أن إنهاء قوائم الانتظار جاء تنفيذاً لتوجيهاته المباشرة منذ اللحظة الأولى، حيث جرى تنظيم أكبر قافلة طبية شهدتها المستشفى بالتعاون بين جامعة الإسكندرية ومؤسسة الحجاح الخيرية، وهو ما لاقى إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وأشار حنفي إلى أن القافلة الطبية أسهمت في إجراء ما يقرب من مائة عملية جراحية متنوعة شملت جراحات العيون والعظام والجراحة العامة، إلى جانب تقديم آلاف الخدمات الطبية الأخرى من كشف مجاني، وصرف علاج، وتحاليل متكاملة، مما خفف الكثير من الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن القافلة استقبلت مئات الحالات في مختلف التخصصات، حيث تم الكشف على 326 حالة باطنة، و150 جراحة عامة، و207 عظام، و22 مسالك بولية، و199 أطفال، و151 نساء وتوليد، بالإضافة إلى 324 حالة رمد، و196 أنف وأذن، و173 جلدية، و199 أسنان، و12 حالة علاج طبيعي.

وأضاف العربي أن القافلة أجرت 77 عملية مياه بيضاء بالعيون، و40 عملية صغرى، و8 عمليات كبرى، ليصل إجمالي العمليات إلى ما يقرب من مائة عملية خلال يومين فقط، بجانب إجراء تحاليل مجانية وصرف العلاج اللازم للمرضى، مؤكداً أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.

واختتم العربي بالتأكيد على أن هذا النجاح يعكس تكامل الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة، مشيراً إلى أن المديرية ستواصل تنظيم مثل هذه القوافل في مدن الجنوب، بما يضمن وصول خدمة طبية متميزة إلى كل مواطن داخل محافظة البحر الأحمر.

