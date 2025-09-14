الوادى الجديد: فتح التقدم للموسم الثالث من "ماذا تفعل لو كنت محافظ"

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن انطلاق الموسم الثالث من مبادرة "ماذا تفعل لو كنت محافظ تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وبالتزامن مع استعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومي الـ 66 بهدف تشجيع التفكير الإبداعي لدى شباب المحافظة في حل التحديات المجتمعية والتنموية، وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرؤى الشبابية والأفكار الجديدة في الإدارة المحلية، وتنمية روح الانتماء والمواطنة لدى المشاركين من خلال التفكير في تطوير محافظتهم.

وتستهدف المسابقة طلاب المرحلة الثانوية العامة الأزهرية الفنية و طلاب الجامعات والمعاهد العليا للمشاركة بأفكار ومقترحات تساهم في رسم مستقبل أفضل للمحافظة من خلال تقديم فكرة مشروع أو مبادرة أو مقترح لتطوير قطاع معين أو حل تحد ملموس

ويتم تلقي المشاركات خلال أسبوع من تاريخ الإعلان و للمشاركة والتقديم من خلال الرابط المرفق بالإعلان على صفحة المحافظة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.