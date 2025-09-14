رئاسة مركز باريس: تنفيذ مبادرة "أهلا مدرستى" بقرى بغداد لتخفيف الأعباء عن الأسر

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ مبادرة "أهلا مدرستي" بقرى بغداد لتخفيف الأعباء عن الأسر قبل العام الدراسي تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بدعم الأسرة الواحاتية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع دخول المدارس، حيث شهدت المبادرة إقبالًا من المواطنين عليها لاستكمال احتياجات أبنائهم من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وفى سياق آخر، نفذت رئاسة مركز باريس حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات بالشوارع والميادين، كما تمت صيانة مجمع محولات الكهرباء بقرى درب الأربعين، وصيانة محطة الصرف الصحي وضخ المياه بشبكة الطرد بقرية جورمشين مع استمرار تشغيل المنافذ لتوفير الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة بالمدينة والقرى، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية اليومية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة.