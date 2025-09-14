قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
رئاسة مركز باريس: تنفيذ مبادرة "أهلا مدرستى" بقرى بغداد لتخفيف الأعباء عن الأسر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ مبادرة "أهلا مدرستي" بقرى بغداد لتخفيف الأعباء عن الأسر قبل العام الدراسي تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بدعم الأسرة الواحاتية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع دخول المدارس، حيث شهدت المبادرة إقبالًا من المواطنين عليها لاستكمال احتياجات أبنائهم من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وفى سياق آخر، نفذت رئاسة مركز باريس حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات بالشوارع والميادين، كما تمت صيانة مجمع محولات الكهرباء بقرى درب الأربعين، وصيانة محطة الصرف الصحي وضخ المياه بشبكة الطرد بقرية جورمشين  مع استمرار تشغيل المنافذ لتوفير الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة بالمدينة والقرى، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية اليومية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم بغداد

