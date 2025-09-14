مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر

سلطت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، على عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر وخطورته، وأزمة البلوجر كنزي مدبولي بسبب حق الفيلر.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن فكرة الحقن في الوجه مع طبيب لا أعرفه شيء في منتهى الخطورة، وهذا الأمر بسبب التهابات ومن الممكن أن يؤدي لمضاعفات خطيرة.

أضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذا الموضوع كبير للغاية ويحتاج إلى تركيز في كل التفاصيل ومتخصص على مستوى عال، مشيرة إلى أن هذا الأمر في غاية الخطورة.

أكدت الدكتورة مروى عبدالله أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس، أن الوجه يوجد فيه كمية كبيرة من الأوردة والشرايين في غاية الأهمية والتي تصل إلى المخ مباشرة ولذلك حقن الوجه خطير.

وتابعت الدكتورة مروى عبدالله أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس، أن هذا الأمر يمكن أن نطلق عليه مناطق الخطر، ويوجد مناطق في الوجه يجب الابتعاد عنها خلال حقن الفيبر حتى لا يضر بصحة المخ، مستدركة أن اذا تم إذابة الفيلر بسرعة من وجه كندي مدبولي فستكون في أمان.