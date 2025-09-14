غياب يامال.. هانز فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

كشف الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فالنسيا مساء اليوم الأحد على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويسعى البارسا لتعويض تعادله الأخير أمام رايو فاليكانو (1-1) والعودة سريعًا لطريق الانتصارات، رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق في مختلف المراكز.

وشهدت القائمة غياب كل من، تير شتيجن، وبالدي وفرينكي دي يونج، وجافي، ولامين يامال

على الجانب الإيجابي، استعاد برشلونة خدمات الشاب مارك بيرنال، الذي حصل على التصريح الطبي بعد غياب دام عامًا كاملًا بسبب إصابة قوية في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، إضافة إلى إصابة في الغضروف الخارجي.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا كلًا من:

خوان جارسيا، تشيزني، كوشين، أراوخو، كوبارسي، كريستنسن، جيرارد مارتن، كوندي، إريك جارسيا، جوفر تورينتس، بيدري، فيرمين، كاسادو، داني أولمو، مارك بيرنال، فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينيا، راشفورد، روني باردجي، وتوني فرنانديز.