استعدادا للمونديال.. بعثة منتخب مصر للشباب تصل تشيلى بعد 26 ساعة طيران

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر لكرة تلقدم للشباب تحت 20 عاما ، إلى تشيلى لخوض معسكر مغلق هناك استعدادا لبطولة كأس العالم بعد رحلة طيران استغرقت 26 ساعة تقريبا.

وتخلل الرحلة ترانزيت فى تركيا لمدة 7 ساعات ، ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين يومى 18 و21 سبتمبر الجارى قبل انطلاق مباريات المجموعة التي تضم مع مصر منتخبات تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان ونيوزيلندا .

من جانبه، أكد ماهر المهدي سفير مصر فى دولة تشيلي جاهزية السفارة المصرية لاستقبال بعثة منتخب شباب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم هناك و التى تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

وأضاف السفير المصرى أن الأجواء فى تشيلي رائعة وهى مشمسة نهارا وتميل للبرودة ليلا ، مشددا على أن السفارة المصرية فى تشيلي تواصلت مع وزارة الرياضة هناك وأنهت كافة الإجراءات الخاصة باستقبال البعثة فى سانتياجو متمنيا كل التوفيق للمنتخب المصري فى مهمته الوطنية بالمونديال.