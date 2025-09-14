قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
مدن جامعة حلوان: برنامج متكامل لاستقبال المشاركين في Helwan Cyber Arena

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تحولت المدن الجامعية بجامعة حلوان ، هذه الأيام إلى خلية عمل نشطة، مع استعدادها لاستقبال مئات الطلاب من مختلف الجامعات المصرية للمشاركة في أكبر حدث طلابي متخصص في الأمن السيبراني، هاكاثون Helwan Cyber Arena، الذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة حلوان خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبتنسيق وتنظيم كلية الهندسة بحلوان بقيادة الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية.

ويقام الحدث بالشراكة الاستراتيجية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة Cyshield، وبالتعاون الفني مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT، وبمشاركة نخبة من خبراء ورواد المجال وأكثر من 200 طالب وطالبة من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن تنظيم هذا الهاكاثون يعكس الدور الريادي للجامعة في دعم توجهات الدولة نحو بناء القدرات الرقمية للطلاب، مشددًا على أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصات حقيقية لصقل المواهب الشبابية في واحد من أهم التخصصات التي يفرضها المستقبل، وهو الأمن السيبراني، موضحًا أن نجاح الحدث يعتمد على توفير بيئة متكاملة للطلاب المشاركين، وهو ما توليه المدن الجامعية عناية خاصة.

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية، تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد  لشئون التعليم والطلاب،  وكريم سيد مدير عام المدن الجامعية والتغذية، عن استقبال الطلاب في ظل إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بالإقامة والخدمات للطلاب المشاركين.

 حيث جرى تخصيص الدور الثانى والثالث والرابع بمبنى (1) لإقامة الطلاب، وتجهيز الدور الثاني بمبنى (4) لإقامة الطالبات، بما يضمن تهيئة الأجواء المثالية للمشاركين منذ لحظة وصولهم.

وبهذه الجاهزية المتكاملة، تقدم المدن الجامعية بجامعة حلوان نموذجًا يحتذى به في دعم الفعاليات الطلابية الكبرى، مؤكدة دورها كشريك رئيسي في إنجاح Helwan Cyber Arena، الذي يعد خطوة مهمة على طريق إعداد جيل جديد من الخبراء الشباب القادرين على قيادة المستقبل الرقمي لمصر. 

