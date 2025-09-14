الإعدام شنقا لعامل قـ.ـتل زوجته وآخر ظنا منه بوجود علاقة بينهما فى الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، بالإعدام شنقا لعامل خردة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية وحزام ومطرقة وكيسا بلاستيكيا"، وإشعال النار بجثتها باستخدام بنزين، وكذلك قتل شخص أخر لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته المجني عليها الأولى، باستخدام سلاح أبيض وعصر خشبية وحزام، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21303 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5174 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "مجدي م ا"، 53 سنة، عامل خردة، مقيم أرض التين عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يومي 29 / 6 / 2024/ و7 / 7 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها "رودشان س م" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر ارتياب المتهم المزعوم في سلوكها، صمم في روية على قتلها وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، ورصد لتحقيق مأربه "حبل، مطرقة، حزام، كيس بلاستيكي"، وما أن ظفر بالمجنى عليها حتى شد على عنقها "حزام"، لبضع دقائق حتى أفقدها وعيها، وظنا منه أنها مازالت على قيد الحياة وإحياء منه القصد المصمم عليه مسبقاً أجهز عليها بأن شد على رأسها كيسا بلاستيكيا، أتممه بشد حبلاً على عنقها، وكال لها عدة ضربات متتالية "بمطرقة"، قاصداً مجري التنفس، ثم سدد عدة ضربات لها بالرأس حتي تيقن من تمام مقصده، وإزهاق روح المجني عليها، ولاحقاً على جريمته أضرم النيران بجثمانها وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، ونقل جثمانها إلي مكاناً بمنأي عن أعين المارة، وأشعل النيران به، فكان جثمانها للكلاب العقور وليمة، على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قتل عمدا مع سبق الإصرار المجنى عليه "صابر.إ"، حيث إنه على إثر ارتبابه المزعوم بعلاقته الغير مشروعه مع زوجته المجني عليها الأولي، صمم في هدوء وروية على قتله وانتظر قرابة الأسبوع على جريمته الأولى، ورصد لتحقيق غرضه "سكينين، عصي خشبية، حزام"، واستدرجه إلى مسكنه على إثر صداقتهم، وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام "العصا الخشبية"، وكبل يديه بالحزام حوزته شلاً لمقاومته، وعاجله بطعنات متفرقة ، في مواضع قاتلة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه المصمم عليه مسبقاً على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أسلحة بيضاء ، عصا خشبية، حزام، حبل، مطرقة، كيس بلاستيكي، بنزين"، بدون مسوع قانوني أو ضرورة شخصية أو حرفية والمستخدمين في الجريمتين محل الوصف السابق والأسبق.

