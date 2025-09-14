قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
مدير مرصد الأزهر: نحمل على عاتقنا مهمة نشر الوعي وبناء جسور الحوار والسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الإعدام شنقا لعامل قـ.ـتل زوجته وآخر ظنا منه بوجود علاقة بينهما فى الخانكة

إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، بالإعدام شنقا لعامل خردة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية وحزام ومطرقة وكيسا بلاستيكيا"، وإشعال النار بجثتها باستخدام بنزين، وكذلك قتل شخص أخر لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته المجني عليها الأولى، باستخدام سلاح أبيض وعصر خشبية وحزام، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21303 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5174 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "مجدي م ا"، 53 سنة، عامل خردة، مقيم أرض التين عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يومي 29 / 6 / 2024/ و7 / 7 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها "رودشان س م" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر ارتياب المتهم المزعوم في سلوكها، صمم في روية على قتلها وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، ورصد لتحقيق مأربه "حبل، مطرقة، حزام، كيس بلاستيكي"، وما أن ظفر بالمجنى عليها حتى شد على عنقها "حزام"، لبضع دقائق حتى أفقدها وعيها، وظنا منه أنها مازالت على قيد الحياة وإحياء منه القصد المصمم عليه مسبقاً أجهز عليها بأن شد على رأسها كيسا بلاستيكيا، أتممه بشد حبلاً على عنقها، وكال لها عدة ضربات متتالية "بمطرقة"، قاصداً مجري التنفس، ثم سدد عدة ضربات لها بالرأس حتي تيقن من تمام مقصده، وإزهاق روح المجني عليها، ولاحقاً على جريمته أضرم النيران بجثمانها وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، ونقل جثمانها إلي مكاناً بمنأي عن أعين المارة، وأشعل النيران به، فكان جثمانها للكلاب العقور وليمة، على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قتل عمدا مع سبق الإصرار المجنى عليه "صابر.إ"، حيث إنه على إثر ارتبابه المزعوم بعلاقته الغير مشروعه مع زوجته المجني عليها الأولي، صمم في هدوء وروية على قتله وانتظر قرابة الأسبوع على جريمته الأولى، ورصد لتحقيق غرضه "سكينين، عصي خشبية، حزام"، واستدرجه إلى مسكنه على إثر صداقتهم، وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام "العصا الخشبية"، وكبل يديه بالحزام حوزته شلاً لمقاومته، وعاجله بطعنات متفرقة  ، في مواضع قاتلة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه المصمم عليه مسبقاً على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أسلحة بيضاء ، عصا خشبية، حزام، حبل، مطرقة، كيس بلاستيكي، بنزين"، بدون مسوع قانوني أو ضرورة شخصية أو حرفية والمستخدمين في الجريمتين محل الوصف السابق والأسبق.
 

القليوبية محكمة بنها

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

صلاة المرأة

ما حكم نزول الإفرازات أثناء الصلاة؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

الصلاة

أركان الصلاة وحكم الشك في عدد الركعات.. عضو بالأزهر تجيب

أهمية الصدق في حياة المسلم

أهمية الصدق في حياة المسلم .. يسهل طريقك إلى الجنة

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

