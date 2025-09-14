قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سيفي غريب.. من رجل صناعة إلى الوزير الأول الجديد في الجزائر

سيفي غريب
سيفي غريب
فرناس حفظي

كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، الأحد، الوزير الأول الجديد سيفي غريب بتشكيل حكومة، ليصبح بذلك أحد أبرز الوجوه السياسية الصاعدة في البلاد، بعدما لمع اسمه في قطاع الصناعة خلال السنوات الأخيرة، ويأتي تعيينه بعد أقل من أسبوعين على إنهاء مهام سلفه نذير العرباوي.


مسيرته العلمية 


ولد سيفي غريب عام 1973 ، ويبلغ من العمر 51 عاما. وهو حاصل على دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية للمواد من جامعة باجي مختار بعنابة، إلى جانب خبرات واسعة في مجالات الهندسة والاقتصاد الصناعي، خلفيته العلمية جعلته يصنف كـ"وزير تقني"، يعتمد على الكفاءة والخبرة العملية أكثر من انتمائه السياسي .


المسيرة المهنية 

قبل دخوله معترك السياسة، راكم غريب خبرة طويلة في القطاع الصناعي، فقد شغل عدة مناصب رفيعة، من بينها:
رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS).
المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع (ENR) المتخصصة في تدوير النفايات الحديدية.
رئيس مجلس إدارة الجامعة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.
مدير عام مركز التكوين لصناعة الإسمنت، التابع لمجمع "جيكا".
مدير البحوث في مركز الدراسات والخدمات التقنية لصناعة مواد البناء.


هذه المسيرة  الطويلة جعلت منه شخصية بارزة في ميدان الصناعة، وارتبط اسمه بعدة مشاريع كبرى لإعادة بعث المصانع المتوقفة، وإطلاق شراكات صناعية مع أطراف دولية، من بينها مشروع مصنع "هيونداي" للسيارات بشراكة مع سلطنة عمان.


 الواجهة الحكومية


دخل غريب الحكومة لأول مرة في نوفمبر 2024 كوزير للصناعة، ثم عين وزيرا للإنتاج الصيدلاني، قبل أن يعود لوزارة الصناعة مجددا، وخلال هذه الفترة، أطلق مبادرات لإحياء الصناعات الإلكترونية والميكانيكية وتوطين التصنيع الدوائي.


في 28 أغسطس 2025، عينه تبون وزيرا أول بالنيابة عقب إقالة نذير العرباوي، ثم نصبه رسميا في 14 سبتمبر 2025 على رأس الحكومة الجديدة.


الأولويات والتحديات التي تنتظر سيفي غريب 


من المنتظر أن يقود سيفي غريب  المرحلة المقبلة بتركيز على إنعاش القطاع الصناعي وتقليل التبعية للمحروقات التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري. ومن أبرز التحديات أمامه، تسريع إنجاز المشاريع الصناعية الكبر ومعالجة ملف الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية ، بالإضافة إللى ربط   البحث العلمي بالقطاع الصناعي لإنتاج حلول محلية، إلى جانب مواجهة الضغوط الاجتماعية مثل البطالة والظروف الاقتصادية .

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيفي غريب قطاع الصناعة نذير العرباوي وزارة الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

إنطلاق الدورة الثالثة لملتقي دوير لإبداعات وفنون الطفل بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي جنوب أسيوط

انطلاق الدورة الثالثة لملتقي دوير لإبداعات وفنون الطفل بأسيوط

منطقة البهنسا البقيع الثاني

حكاية مدينة الشهداء في المنيا.. أضرحة الصحابة والتابعين تحكي أسرار أعرق مدن الصعيد

فتاوى

فتاوى وأحكام | متى أقضي صلاة العشاء حال نسيانها؟.. حكم تشغيل السيدات القرآن بالمطبخ دون الاستماع إليه؟ ما صحة القنوت في كل فجر؟

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد