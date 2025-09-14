قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند المشي بعد الظهر؟

ماذا يحدث للجسم عند المشي بعد الظهر؟
ماذا يحدث للجسم عند المشي بعد الظهر؟
هاجر هانئ

يمكن أن يؤدي المشي بعد الظهر إلى زيادة مستويات الطاقة وتحسين الهضم وتنظيم نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، يساعد التعرض لأشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين د، في حين أن المشي يعزز الدورة الدموية ويقلل من التوتر ويشحذ التركيز العقلي، كما أنه يساعد في حرق السعرات الحرارية، ودعم إدارة الوزن، وتعزيز النوم بشكل أفضل في الليل.
على الرغم من أن المشي يعتبر واحدا من أفضل التمارين ذات الفوائد الصحية العديدة، إلا أن التوقيت مهم أيضا. سواء كنت تمشي في الصباح أو المساء، فإن لها ايجابيات مختلفة بالنسبة لك. الآن، الخبراء الذين يخرجون في فترة ما بعد الظهر لهم نفس القدر من المعنى. إلى جانب كونه وقتا لإعادة الضبط والاسترخاء من اليوم، يساعد المشي بعد الظهر على تعزيز الطاقة ودعم المزاج العام وحتى تحسين نوعية النوم.


فوائد المشي بعد الظهر


تتضمن بعض فوائد الخروج من المنزل، بعد الغداء، لمدة نصف ساعة على الأقل ما يلي:

تقليل التوتر
يرتبط المشي بالحد بشكل كبير من التوتر وأعراض الاكتئاب، مثل القلق. وفقا للخبراء، كلما حركت جسمك أكثر، كلما ساعد في إطلاق هرمونات الشعور بالرضا أو المضادة للإجهاد المعروفة باسم الإندورفين - التي ترفع مزاجك وتساعدك على الاسترخاء.
إن المشي في فترة ما بعد الظهر في الهواء الطلق لا يعزز هذه التأثيرات فحسب، بل إنه جيد لعوامل أخرى أيضا. تنظم الشمس إيقاع جسمك وتنظم النوم، لأنها توفر ما يكفي من فيتامين (د)، بصرف النظر عن خفض الكورتيزول، وهو الهرمون المسبب للتوتر.

له تأثيرات مضادة للشيخوخة
المشي هو تمرين منخفض الكثافة يساعد على تعزيز الشيخوخة الصحية ويؤخر علامات التدمير المبكر لخلايا جسمك، يمكن أن يساعدك على تحقيق التوازن بطريقة أفضل ويجعلك أقوى. تقول الدراسات أن المشي اليومي - حتى خلال فترة ما بعد الظهر - يمكن أن يحميك من العديد من الحالات المتعلقة بالعمر.

فوائد المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا

يساعد على تنظيم النوم
يحسن التعرض الطبيعي للضوء أثناء المشي في فترة ما بعد الظهر من جودة نومك في الليل ويخفف من أعراض الأرق المزمن لدى الكثير من الأشخاص. وفقا للخبراء، إذا كنت تمشي بانتظام من 30 إلى 45 دقيقة بعد ظهر كل يوم، فستحصل على غفوة دون انقطاع وتصالحية في الليل، وهو أمر رائع لصحتك العامة.
يعزز الطاقة
في حين أنه من الطبيعي أن تشعر بالكسل في فترة ما بعد الظهر، خاصة بعد الغداء، فإن المشي اليومي يساعد في دعم الصحة البدنية والعقلية لأنه يعزز مستويات الطاقة. المشي يزيد من الدورة الدموية والأكسجين إلى عضلاتك ودماغك - وبالتالي يعزز الإنتاج الأمثل للطاقة. وفقا للدراسات، حتى لو قمت بالمشي لمدة 15 إلى 20 دقيقة، فإنه يحسن بشكل كبير من مستويات الطاقة لديك ويقلل من التعب.
المصدر: timesnownews

المشي المشي بعد الظهر حرق السعرات الحرارية فوائد المشي بعد الظهر

