حملة موسعة لمصادرة سماعات «التوك توك» المزعجة بكفر الشيخ.. صور

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة موسعة استهدفت مركبات «التوك توك» التي تستخدم سماعات وأجهزة صوتية مرتفعة تُحدث ضوضاء تضر بالمواطنين.

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك لفرض النظام ومواجهة التلوث السمعي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات التي يستخدمها بعض سائقي «التوك توك» بشكل عشوائي، ما يسبب إزعاجًا متواصلًا للمواطنين، خاصة كبار السن والمرضى، ويشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، أن الحملات مستمرة بشكل دوري ولن يتم التهاون مع أي مخالفات، مشددة على أن «راحة المواطن وسكينته أولوية لا تقبل الجدل».

وأشارت إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفين.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الأجهزة التنفيذية ببيلا على مواجهة جميع أشكال التلوث، لا سيما التلوث السمعي لتحقيق الانضباط والحد من الإزعاج بجميع شوارع وأحياء المدينة.