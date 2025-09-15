طريقة عمل فاهيتا كبدة دجاج.. جديدة وغير تقليدية

فاهيتا كبدة دجاج من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فاهيتا كبدة دجاج.

مقادير فاهيتا كبدة دجاج



● كبدة دجاج أنصاف

● فلفل ألوان جوليان

● فصوص ثوم شرائح

● بصل أحمر جوليان

● توابل فاهيتا

● ملح وفلفل

● كزبرة خضراء مفرومة

● زيت

طريقة تحضير فاهيتا كبدة دجاج



تشوح الكبدة على النار حتى يتغير لونها

تضاف التوابل والملح والفلفل ونقلب

يضاف البصل ونقلب

يضاف الفلفل الالوان حتى يذبل قليلا

تترك على نار هادئة حتى تمام الطهي

تضاف الكزبرة ونقلب