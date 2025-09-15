هيدي كرم تستعرض أناقتها بفستان بسيط .. صور

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة هيدي كرم

تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستان باللون الأخضر الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت هيدي كرم بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هيدي كرم على شعرها الكيرلي المنسدلن ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.