ماذا يحدث للجسم عند تناول الكزبرة؟

الكزبرة ربما تكون أكثر الأعشاب استخدامًا في المطابخ العالمية، تشتهر برائحتها المنعشة وطعمها الغني، ويحبها الجميع لطعمها الرائع، لكن وسط كل هذه الفوائد الطهوية، تُعدّ الكزبرة رائعة لصحتنا، وقد استُخدمت لقرون، ويجري استكشافها الآن في العلوم المعاصرة، جرعة يومية منها يمكن أن تدعم الهضم، والمناعة، وصحة القلب والأوعية الدموية، والتحكم في سكر الدم، وإزالة السموم.

5 فوائد مثبتة علميًا للكزبرة

يساعد في الهضم

استُخدمت أوراق وبذور الكزبرة منذ عصور طويلة لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي. تُحفّز زيوت الكزبرة العطرية إفراز العصارة الهضمية والإنزيمات، مما يُساعد على هضم الطعام بسلاسة، كما تُخفف من الانتفاخ وعسر الهضم بعد تناول الطعام، يُعدّ ماء الكزبرة المُحضّر من البذور علاجًا منزليًا شائعًا لعسر الهضم والحموضة، وحتى تقلصات المعدة العرضية، كما يُساعد على تحسين وظيفة الأمعاء، وبالتالي امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

يتحكم في مستويات السكر في الدم

من فوائد الكزبرة، وإن كانت أقل شهرة، أنها تساعد على ضبط سكر الدم، وقد أثبت العلماء أن بذورها قادرة على تنشيط الإنزيمات، مما يعزز قدرة الجسم على التعامل مع الجلوكوز، وهذا يجعلها عشبة مُثَبِّتة لمن يهتمون بالحفاظ على مستويات طاقة ثابتة طوال اليوم، كما أن استخدامها بشكل عام في الوصفات يوفر حماية طبيعية من ارتفاع السكر المفاجئ.

صحة القلب

الكزبرة غنية بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتمنع الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد أثبتت الأبحاث أن الكزبرة تخفض مستويات الكوليسترول السيئ وتزيد مستويات الكوليسترول الجيد، كما أن خصائصها الطبيعية المدرة للبول تمنع الإفراط في تناول الصوديوم في الجسم وتحافظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، كل هذه الوظائف تجعلها حليفًا فعالًا ودقيقًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

معزز المناعة

تحتوي أوراق الكزبرة النيئة على كميات وفيرة من فيتامين ج وفيتامين ك، بالإضافة إلى مغذيات دقيقة أخرى تُعزز جهاز المناعة في الجسم، كما تتميز زيوت الكزبرة بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تُحارب العدوى في الجسم، يُمكن تعزيز المناعة بسهولة من خلال استخدام صلصة الكزبرة النيئة أو استخدام أوراقها الطازجة للتزيين.

يسهل عملية إزالة السموم الطبيعية

الكزبرة عامل مُزيل للسموم، أي أنها تربط المعادن الثقيلة في الجسم وتُخرجها، هذا يجعلها مفيدة في أنظمة التطهير الطبيعية، كما أنها تُساعد الكلى على تطهير الجسم من السموم عن طريق البول، شرب ماء الكزبرة مرة واحدة يوميًا أو إضافتها إلى الطعام يُساعد بسهولة على تطهير الجسم دون عناء.

كيفية دمج الكزبرة في نظامنا الغذائي

انقع ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة طوال الليل، ثم اغليها في الصباح واشربها دافئة، هذا يُحسّن الهضم، ويدعم فقدان الوزن، ويُزيل السموم، كل ذلك في آنٍ واحد.

أضفها إلى أطباقك، واستخدم مسحوق بذور الكزبرة في العدس والشوربات والخضراوات.

المصدر: timesofindia.