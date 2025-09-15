قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكزبرة؟

الكزبرة
الكزبرة
هاجر هانئ

الكزبرة ربما تكون أكثر الأعشاب استخدامًا في المطابخ العالمية،  تشتهر برائحتها المنعشة وطعمها الغني، ويحبها الجميع لطعمها الرائع، لكن وسط كل هذه الفوائد الطهوية، تُعدّ الكزبرة رائعة لصحتنا، وقد استُخدمت لقرون، ويجري استكشافها الآن في العلوم المعاصرة، جرعة يومية منها يمكن أن تدعم الهضم، والمناعة، وصحة القلب والأوعية الدموية، والتحكم في سكر الدم، وإزالة السموم.

5 فوائد مثبتة علميًا للكزبرة

 

يساعد في الهضم

استُخدمت أوراق وبذور الكزبرة منذ عصور طويلة لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي. تُحفّز زيوت الكزبرة العطرية إفراز العصارة الهضمية والإنزيمات، مما يُساعد على هضم الطعام بسلاسة، كما تُخفف من الانتفاخ وعسر الهضم بعد تناول الطعام، يُعدّ ماء الكزبرة المُحضّر من البذور علاجًا منزليًا شائعًا لعسر الهضم والحموضة، وحتى تقلصات المعدة العرضية، كما يُساعد على تحسين وظيفة الأمعاء، وبالتالي امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

يتحكم في مستويات السكر في الدم

من فوائد الكزبرة، وإن كانت أقل شهرة، أنها تساعد على ضبط سكر الدم، وقد أثبت العلماء أن بذورها قادرة على تنشيط الإنزيمات، مما يعزز قدرة الجسم على التعامل مع الجلوكوز، وهذا يجعلها عشبة مُثَبِّتة لمن يهتمون بالحفاظ على مستويات طاقة ثابتة طوال اليوم، كما أن استخدامها بشكل عام في الوصفات يوفر حماية طبيعية من ارتفاع السكر المفاجئ.

الكزبرة

صحة القلب

الكزبرة غنية بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتمنع الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، وقد أثبتت الأبحاث أن الكزبرة تخفض مستويات الكوليسترول السيئ وتزيد مستويات الكوليسترول الجيد، كما أن خصائصها الطبيعية المدرة للبول تمنع الإفراط في تناول الصوديوم في الجسم وتحافظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، كل هذه الوظائف تجعلها حليفًا فعالًا ودقيقًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

معزز المناعة

تحتوي أوراق الكزبرة النيئة على كميات وفيرة من فيتامين ج وفيتامين ك، بالإضافة إلى مغذيات دقيقة أخرى تُعزز جهاز المناعة في الجسم، كما تتميز زيوت الكزبرة بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تُحارب العدوى في الجسم، يُمكن تعزيز المناعة بسهولة من خلال استخدام صلصة الكزبرة النيئة أو استخدام أوراقها الطازجة للتزيين.

الكزبرة تعمل على خفض مستوى السكر في الدم

يسهل عملية إزالة السموم الطبيعية

الكزبرة عامل مُزيل للسموم، أي أنها تربط المعادن الثقيلة في الجسم وتُخرجها، هذا يجعلها مفيدة في أنظمة التطهير الطبيعية، كما أنها تُساعد الكلى على تطهير الجسم من السموم عن طريق البول، شرب ماء الكزبرة مرة واحدة يوميًا أو إضافتها إلى الطعام يُساعد بسهولة على تطهير الجسم دون عناء.

كيفية دمج الكزبرة في نظامنا الغذائي

 

انقع ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة طوال الليل، ثم اغليها في الصباح واشربها دافئة، هذا يُحسّن الهضم، ويدعم فقدان الوزن، ويُزيل السموم، كل ذلك في آنٍ واحد.

أضفها إلى أطباقك، واستخدم مسحوق بذور الكزبرة في العدس والشوربات والخضراوات.

المصدر: timesofindia.

الكزبرة الهضم إزالة السموم المناعة ارتفاع السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

ماذا تفعل المرأة الكبيرة التي لا تستطيع قراءة القرآن؟.. الحل الشرعي

خلال البرنامج التدريبي

ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى.. صور

الإفتاء

أمين الإفتاء: قيمة الإنسان عند الله لا تقدر بالمال بل بما قدمه للناس

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد