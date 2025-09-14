قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كفر الشيخ .. تكريم الفائزين في مسابقة اكتشاف الموهوبين

وكيل شباب كفر الشيخ
وكيل شباب كفر الشيخ
محمود زيدان

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حفل تكريم الفائزين في مسابقة «اكتشاف الموهوبين» التي نظمتها إدارة تنمية النشء بديوان عام المديرية، بمشاركة 80 طليعًا وطليعة من أعضاء مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، وذلك بعد تأهلهم من التصفيات التمهيدية التي أقيمت على مستوى المراكز.

جاءت المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، حيث شهدت منافسات قوية في مجالات ثقافية متعددة أبرزت مواهب الطلائع وقدرتهم على الإبداع والابتكار.

وأكد الدكتور عزت محروس أن المديرية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى توفير بيئة حاضنة للنشء تعزز قدراتهم وتمنحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية والدينية، بما يساهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على التميز والإسهام الفعال في بناء المجتمع.

وأسفرت المسابقة عن فوز صفية شعبان وزهراء هاني وملك عبد الله من إدارة شباب قلين، ومحمد خالد وسعيد عماد محمد ومنال مدحت ومريم إبراهيم وعبد الرحمن حسني وعمار حسني من إدارة دسوق، وسلمى بسيوني ورودينا علاء وعائشة عبد الحفيظ من إدارة كفر الشيخ، وشهد محمد ومريم محمد من إدارة بلطيم، وجنى هاني من إدارة برج البرلس، ومحمد رمضان شهاب من إدارة سيدي سالم.

يذكر أن المسابقة أُقيمت تحت إشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة، بينما تولى التحكيم كل من حسن عباس مشرف النادي الثقافي ببيلا، والمخرج أحمد جاويش.

كفر الشيخ الشباب والرياضة وكيل شباب كفر الشيخ أخبار الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

ترشيحاتنا

قطر

إعلامي بحريني: الشعوب العربية والإسلامية تنتظر موقفا يؤكد أن زمن الصمت انتهى

قطر

الأهرام الإستراتيجي: القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تعكس رسالتين رئيسيتين

نتنياهو

أحمد موسى: نتنياهو هو العقبة الوحيدة أمام السلام في المنطقة

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كلية الإعلام ومستقبل صناعة الوعي في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

المزيد