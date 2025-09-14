كفر الشيخ .. تكريم الفائزين في مسابقة اكتشاف الموهوبين

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حفل تكريم الفائزين في مسابقة «اكتشاف الموهوبين» التي نظمتها إدارة تنمية النشء بديوان عام المديرية، بمشاركة 80 طليعًا وطليعة من أعضاء مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، وذلك بعد تأهلهم من التصفيات التمهيدية التي أقيمت على مستوى المراكز.

جاءت المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، حيث شهدت منافسات قوية في مجالات ثقافية متعددة أبرزت مواهب الطلائع وقدرتهم على الإبداع والابتكار.

وأكد الدكتور عزت محروس أن المديرية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى توفير بيئة حاضنة للنشء تعزز قدراتهم وتمنحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية والدينية، بما يساهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على التميز والإسهام الفعال في بناء المجتمع.

وأسفرت المسابقة عن فوز صفية شعبان وزهراء هاني وملك عبد الله من إدارة شباب قلين، ومحمد خالد وسعيد عماد محمد ومنال مدحت ومريم إبراهيم وعبد الرحمن حسني وعمار حسني من إدارة دسوق، وسلمى بسيوني ورودينا علاء وعائشة عبد الحفيظ من إدارة كفر الشيخ، وشهد محمد ومريم محمد من إدارة بلطيم، وجنى هاني من إدارة برج البرلس، ومحمد رمضان شهاب من إدارة سيدي سالم.

يذكر أن المسابقة أُقيمت تحت إشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة، بينما تولى التحكيم كل من حسن عباس مشرف النادي الثقافي ببيلا، والمخرج أحمد جاويش.