يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

Hamnet يحصد جائزة الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

Hamnet
Hamnet
نجلاء سليمان

فاز فيلم “Hamnet” للمخرجة الحائزة على الأوسكار كلوي تشاو بجائزة الجمهور الكبرى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وهي واحدة من أهم الجوائز وأكثرها تأثيرًا في موسم الجوائز السينمائية.

الفيلم مقتبس عن رواية الكاتبة ماجي أوفاريل الصادرة عام 2020، ويروي قصة شكسبير وزوجته أجنيس بعد وفاة ابنهما “هامنت”، مسلطًا الضوء على الحزن العائلي الكبير الذي شكّل مصدر إلهام لمسرحية “هاملت”. يقوم ببطولته الممثل الإيرلندي بول ميسكال بدور شكسبير، والنجمة جيسي باكلي بدور أجنيس.

يُعتبر فوز “Hamnet” بجائزة الجمهور في تورونتو مؤشرًا قويًا على طريق الأوسكار، حيث درجت العادة أن الأفلام الفائزة بهذه الجائزة تصل إلى ترشيحات أفضل فيلم في الأكاديمية.

وكانت كلوي تشاو قد حققت النجاح نفسه سابقًا مع فيلمها الشهير Nomadland.

جاء في المركز الثاني فيلم “Frankenstein” للمخرج جييرمو ديل تورو، بينما حلّ فيلم “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” لريان جونسون في المركز الثالث.


كما تم توزيع جوائز الجمهور على أقسام أخرى، منها جائزة الوثائقي التي فاز بها فيلم The Road Between Us: The Ultimate Rescue، وجائزة “العروض الليلية” التي فاز بها Nirvanna the Band the Show the Movie.

من المقرر أن يُطرح الفيلم في دور العرض في الولايات المتحدة وكندا ابتداءً من 27 نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يكون من أبرز المنافسين على جوائز الأوسكار المقبلة.

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يعد واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في العالم وأكثرها تأثيرًا على موسم الجوائز. يُقام سنويًا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية منذ عام 1976، ويشتهر بكونه منصة انطلاق رئيسية للأفلام التي تتجه لاحقًا إلى ترشيحات الأوسكار. يتميز المهرجان بجائزة الجمهور الكبرى (People’s Choice Award) التي تمنح بناءً على تصويت الحضور، ما يمنحها مكانة خاصة باعتبارها مقياسًا حقيقيًا لتفاعل المشاهدين مع الأعمال المعروضة.

Hamnet مهرجان تورنتو الأوسكار

