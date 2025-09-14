Hamnet يحصد جائزة الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

فاز فيلم “Hamnet” للمخرجة الحائزة على الأوسكار كلوي تشاو بجائزة الجمهور الكبرى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وهي واحدة من أهم الجوائز وأكثرها تأثيرًا في موسم الجوائز السينمائية.

الفيلم مقتبس عن رواية الكاتبة ماجي أوفاريل الصادرة عام 2020، ويروي قصة شكسبير وزوجته أجنيس بعد وفاة ابنهما “هامنت”، مسلطًا الضوء على الحزن العائلي الكبير الذي شكّل مصدر إلهام لمسرحية “هاملت”. يقوم ببطولته الممثل الإيرلندي بول ميسكال بدور شكسبير، والنجمة جيسي باكلي بدور أجنيس.

يُعتبر فوز “Hamnet” بجائزة الجمهور في تورونتو مؤشرًا قويًا على طريق الأوسكار، حيث درجت العادة أن الأفلام الفائزة بهذه الجائزة تصل إلى ترشيحات أفضل فيلم في الأكاديمية.

وكانت كلوي تشاو قد حققت النجاح نفسه سابقًا مع فيلمها الشهير Nomadland.

جاء في المركز الثاني فيلم “Frankenstein” للمخرج جييرمو ديل تورو، بينما حلّ فيلم “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” لريان جونسون في المركز الثالث.



كما تم توزيع جوائز الجمهور على أقسام أخرى، منها جائزة الوثائقي التي فاز بها فيلم The Road Between Us: The Ultimate Rescue، وجائزة “العروض الليلية” التي فاز بها Nirvanna the Band the Show the Movie.

من المقرر أن يُطرح الفيلم في دور العرض في الولايات المتحدة وكندا ابتداءً من 27 نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يكون من أبرز المنافسين على جوائز الأوسكار المقبلة.

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يعد واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في العالم وأكثرها تأثيرًا على موسم الجوائز. يُقام سنويًا في شهر سبتمبر بمدينة تورونتو الكندية منذ عام 1976، ويشتهر بكونه منصة انطلاق رئيسية للأفلام التي تتجه لاحقًا إلى ترشيحات الأوسكار. يتميز المهرجان بجائزة الجمهور الكبرى (People’s Choice Award) التي تمنح بناءً على تصويت الحضور، ما يمنحها مكانة خاصة باعتبارها مقياسًا حقيقيًا لتفاعل المشاهدين مع الأعمال المعروضة.