أخبار البلد

إدارة المواقع الآثرية محاضرة أونلاين بمتحف كوم أوشيم

متحف كوم أوشيم
متحف كوم أوشيم
محمد الاسكندرانى

نظم القسم التعليمي بمتحف كوم أوشيم محاضرة ،لطلاب كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم عبر منصة "زووم"، تحت عنوان" إدارة المواقع الأثرية " وذلك فى إطار دورها الهام لنشر الوعي الآثري.


أوضحت إدارة متحف كوم أوشيم ، أن المحاضرة استعرضت عددًا من المحاور الهامة، مقترحات مبتكرة لتطوير المواقع الأثرية،أحكام قانون حماية الآثار .
يذكر أن يذكر أن أُنشئ المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم.


يتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.

ومن أهم اللوحات بالمتحف أيقونة يوسف النجار وهى لوحة خشبية عمرها 3 قرون تزين الطابق العلوى من المتحف وبها القديس يوسف النجار يحمل السيد المسيح وهو طفل، ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.

متحف كوم أوشيم كوم أوشيم إدارة المواقع الأثرية المواقع الأثرية تطوير المواقع الأثرية الآثار

