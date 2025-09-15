قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المتحف القبطي ينظم محاضرتين بمناسبة عيد النيروز .. اليوم

محمد الاسكندرانى

ينظم المتحف القبطي محاضرتين بمناسبه الاحتفال برأس السنه القبطية "عيد النيروز"، اليوم الإثنين ، الأولي بعنوان النخله في التراث النوبي ، والثانية بعنوان النخلة في التراث الثقافي اللامادي .


أوضحت إدارة المتحف القبطي ، أننا نقدم العديد من الفعاليات الهامة التى تروج وترسخ لفكرة الوعي الأثري ،مؤكدة هناك العديدة من الأنشطة التى تستهدف المصريين والزوار.

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة. كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.
 

المتحف القبطي رأس السنه القبطية عيد النيروز النخله في التراث النوبي النخلة في التراث الثقافي اللامادي

