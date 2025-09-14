قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
رياضة

كهرباء الإسماعيلية يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف في الشوط الأول

كهرباء الإسماعيلية
كهرباء الإسماعيلية
حسام الحارتي

تقدم كهرباء الإسماعيلية على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

سجل هدف كهرباء الإسماعيلية على سليمان فى الدقيقة 25 من ركلة جزاء. 

وأحرز يوسف أويا هدف تعادل وادي دجلة في مرمي كهرباء الإسماعيلية  بالدقيقة ٣٧ قبل أن يتم إلغاء الهدف من حكم اللقاء بسبب التسلل.


وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :- حراسة المرمى: عمرو حسام الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دجروج الوسط: أحمد سكولز، سيف تقى، محمد عبد العاطى، يوسف ويا الهجوم: محمود دياسطى، أحمد فاروق.

بينما أعلن رضا شحاته عن تشكيل كهرباء الإسماعيلية وجاء كالتالي:- حراسة المرمى: على الجابري الدفاع: محمد مدحت، سيف الخشاب، كريم يحيى، محمد سعيد الوسط: ممادو سيلا، أحمد حمزاوى، اسلام عبد النعيم، على سليمان، محمد اوناجم الهجوم: عمر السعيد.
 

كهرباء الإسماعيلية وادي دجلة بطولة الدوري المصري التسلل

