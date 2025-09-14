رئيس الأكاديمية العربية للعلوم: مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا لمستقبل مستدام كما تنشده القيادة السياسية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا لمستقبل مستدام كما تنشده القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن إنشاء فرع للأكاديمية هناك سيسهم في تحقيق نقلة نوعية على صعيد التعليم الجامعي والبحث العلمي.



وقال إسماعيل عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بصفتها إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة في التعليم والبحوث والاستشارات، تواصل رسالتها بالاعتماد على التمويل الذاتي، معبّرًا عن تقدير لمصر لاحتضان الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1972.

وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن مشاركة الطلاب في المسابقات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة يعزز مناخًا محفزًا للتفوق والابتكار، مؤكدًا أن مصر تملك طاقات شبابية قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق الريادة العلمية.

وأشار إلى أن فرع العلمين يضم معامل حديثة وأعضاء هيئة تدريس حريصين على تطوير مستوى الطلاب، ما يخلق بيئة أكاديمية مثالية تسهم في إطلاق طاقات الشباب المصري وإبداعاتهم.