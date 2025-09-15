قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناشدة عاجلة من نشأت الديهي إلى الكابتن محمود الخطيب

محمود محسن

وجه الإعلامي نشأت الديهي، مناشدة إلى الكابتن محمود الخطيب، بالتراجع عن اعتذاره عن استكمال مشواره في رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، "بصفتي مشجع للنادي الأهلي بقول للكابتن محمود الخطيب لابد أن تستكمل رسالتك، نُقدر حالتك الصحية والنفسية ولكن نحاول معًا أن نستكمل مسيرة البناء".

وأضاف: "الأهلي مؤسسة وطنية وعريقة تحتاج إلى كابتن مثل محمود الخطيب كل من يختلف معك يختلف معك اختلاف المحبين والتاريخ سوف يكتب أنك نزلت عن رغبة أعضاء الأهلي وجماهيره العريضة ملايين بيقولك كمل يا بيبو".


وتابع: "أنا لا أتخيل الأهلي من دون كابتن محمود الخطيب بقوله عايزينك ومحتاجين هذا تكليف وليس تشريف أنت لاعيب كرة وحريف، خايف بعد ما تروح يجي رجال أعمال، الأهلي لا يمكن أن يديره إلا كابتن ومهاري هتسيب النادي الأهلي يديره جماعات بيزنس أنا لا أتخيل النادي من دون الخطيب وادعوه أن يتراجع عن قراره".

