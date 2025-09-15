قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
توك شو

مفكر سياسي: الهجمات الإسرائيلية على الدوحة أحدثت هزة كبيرة للأمن الخارجي

قطر
قطر
محمد البدوي

قال عبدالله السناوي، الكاتب والمفكر السياسي، إن قطر تلعب دور وظيفي في الاستراتيجية الأمريكية، موضحًا أن وجود قيادات حماس في الدوحة هو بموافقة إسرائيلية وطلب أمريكي، مشددًا على أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة القطرية الدوحة أحدثت هزة كبيرة للأمن الخارجي وليس أمن قطر فقط.

وشدد "السناوي"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو واليمن الإسرائيلي يوجهان رسالة بأن إسرائيل تستطيع توجيه ضربات لأي مكان وأي دولة، موضحًا أن الرد والإدانة العربية والإسلامية والدولية للهجمات الإسرائيلية على الدوحة كان كبير وواضح، مؤكدًا ان هناك شبهات على ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية ضرب إسرائيل للدوحة.

 الوساطة في القضية الفلسطينية

وأشار عبد الله السناوى، إلى أن أمريكا أبلغت قطر بالضربة الإسرائيلية بعدها بـ 10 دقائق، مؤكدًا أن قطر أعلنت أمام مجلس الأمن تمسكها بدور الوساطة في القضية الفلسطينية، موضحًا أن هناك إشادة من قمة الدوحة والاجتماع التحضيري اليوم بإدارة قطر الحكيمة للأزمة وتأييد لأي قرار تتخذه.

وتابع: "كلمات التنديد والإدانة في مجلس الأمن ضد الهجمات الإسرائيلي والتصعيد في الشرق الأوسط يعد تحسن في الموقف تجاه إسرائيل"، موضحًا أن الدول العربية ستقف مع قطر فيما تتخذه من قرارات وإجراءات.

حماس قيادات حماس الدوحة قطر مجلس الأمن القضية الفلسطينية إسرائيل

