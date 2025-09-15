مفكر سياسي: الهجمات الإسرائيلية على الدوحة أحدثت هزة كبيرة للأمن الخارجي

قال عبدالله السناوي، الكاتب والمفكر السياسي، إن قطر تلعب دور وظيفي في الاستراتيجية الأمريكية، موضحًا أن وجود قيادات حماس في الدوحة هو بموافقة إسرائيلية وطلب أمريكي، مشددًا على أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة القطرية الدوحة أحدثت هزة كبيرة للأمن الخارجي وليس أمن قطر فقط.

وشدد "السناوي"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو واليمن الإسرائيلي يوجهان رسالة بأن إسرائيل تستطيع توجيه ضربات لأي مكان وأي دولة، موضحًا أن الرد والإدانة العربية والإسلامية والدولية للهجمات الإسرائيلية على الدوحة كان كبير وواضح، مؤكدًا ان هناك شبهات على ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية ضرب إسرائيل للدوحة.

الوساطة في القضية الفلسطينية

وأشار عبد الله السناوى، إلى أن أمريكا أبلغت قطر بالضربة الإسرائيلية بعدها بـ 10 دقائق، مؤكدًا أن قطر أعلنت أمام مجلس الأمن تمسكها بدور الوساطة في القضية الفلسطينية، موضحًا أن هناك إشادة من قمة الدوحة والاجتماع التحضيري اليوم بإدارة قطر الحكيمة للأزمة وتأييد لأي قرار تتخذه.

وتابع: "كلمات التنديد والإدانة في مجلس الأمن ضد الهجمات الإسرائيلي والتصعيد في الشرق الأوسط يعد تحسن في الموقف تجاه إسرائيل"، موضحًا أن الدول العربية ستقف مع قطر فيما تتخذه من قرارات وإجراءات.