بسبب أعمال التسول.. قرار بشأن مشاجرة الحصري

قررت جهات التحقيق، سرعة التحريات في واقعة مشاجرة الحصري بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص من القائمين بأعمال التسول بمنطقة الحصرى بالجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الحصري

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 11 الجارى حدثت مشاجرة بين عدد من الأشخاص حال قيامهم بالتسول وإستجداء المارة وأمكن تحديدهم وضبطهم ("شخصان و3 سيدات " لـ4 منهم معلومات جنائية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



