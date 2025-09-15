قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بنها
حوادث

استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه.. بعد قليل

إسلام دياب

تنظر محكمة المستأنف، بعد قليل، استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليونا و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية بعد أن تم تأجيلها للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

طلب محامي اللاعب إبراهيم سعيد خلال الجلسة السابقة، باستخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله “2 مليون جنيه في الشهر”، والطعن بالتزوير على المبلغ.

كانت رحلت الأجهزة الأمنية إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة لزوجته.

ألقت الجهات المعنية القبض على إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق، على إثر تنفيذ حكم صادر ضده بسبب قضية نفقة لصالح مطلقته.

وهناك خلافات سابقة بين إبراهيم سعيد وطليقته السابقة، والتي لجأت إلى محكمة الأسرة للحصول على نفقة والتي حكمت عليه بدفع نفقة للأبناء، وجرى إلقاء القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

