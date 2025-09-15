استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه.. بعد قليل

تنظر محكمة المستأنف، بعد قليل، استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليونا و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية بعد أن تم تأجيلها للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

طلب محامي اللاعب إبراهيم سعيد خلال الجلسة السابقة، باستخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله “2 مليون جنيه في الشهر”، والطعن بالتزوير على المبلغ.

كانت رحلت الأجهزة الأمنية إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة لزوجته.

وهناك خلافات سابقة بين إبراهيم سعيد وطليقته السابقة، والتي لجأت إلى محكمة الأسرة للحصول على نفقة والتي حكمت عليه بدفع نفقة للأبناء، وجرى إلقاء القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.