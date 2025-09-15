قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
أليخاندرو دي توماسو.. بدايات ومشوار مصمم سيارات السباق الرياضية في العالم

إبراهيم القادري

أليخاندرو دي توماسو كان رجل أعمال وسائق سباقات أرجنتيني، وأسس شركة دي توماسو لصناعة السيارات في عام 1959، واشتهر بتصميم السيارات الرياضية الإيطالية الفاخرة، وكان له دور في تاريخ صناعة السيارات من خلال شركته التي أنتجت سيارات سباق ونماذج أولية متنوعة.

المسيرة المهنية لـ أليخاندرو دي توماسو

اشتهرت العلامة التجارية في وقت ما بعد استحواذ فورد على حصة فيها في عام 1971، وولد  دي توماسو في بوينس آيرس بالأرجنتين، وفي البداية شارك في سباقين لبطولة الفورمولا واحد العالمية عام 1957 لكنه لم يسجل أي نقاط.

تأسيس شركة دي توماسو

في عام 1959 أسس دي توماسو شركتة دي توماسو أوتوموبيلي في مودينا بإيطاليا، لتصبح علامة تجارية مرموقة في صناعة السيارات الرياضية الإيطالية، وانتجت الشركة نماذج أولية وسيارات سباق، واستحوذت فورد على حصة 84% من الشركة في عام 1971، لكنها باعتها لاحقًا في عام 1974.

امتلكت شركة دي توماسو شركة مازيراتي لفترة من الوقت، واستحوذت شركة Ideal Team Ventures على العلامة التجارية في عام 2014 وقدمت سيارة De Tomaso P72 الرياضية في عام 2019.

سباقات فورمولا 1 لفريق فرانك ويليامز 

نجح أليخاندرو دي توماسو في بناء علامة تجارية للسيارات الرياضية تتميز بتاريخ حافل، وساهمت الشركة في عالم سباقات السيارات من خلال إنتاج سيارات سباق، بما في ذلك سيارة فورمولا 1 لفريق فرانك ويليامز في عام 1970.

والجدير بالذكر ان سيارات دي توماسو تميزت بالتصميمات الجذابة، خاصة في سيارة P72 الذي استوحى تصميمها من سيارة دي توماسو P70 الأصلية .

وتحت قيادة أليخاندرو استحوذ دي توماسو مودينا على عدد من الشركات الصناعية الإيطالية، ووشملت هذه الشركات استوديوهات جيا وفيجنالي لصناعة هياكل السيارات، وشركات الدراجات النارية بينيلي وموتو جوزي ، وشركة إينوشينتي للسيارات .

ولكن بيعت العديد من هذه الشركات في عام ١٩٧٣، وبيعت جيا لشركة فورد التي استفادت من الاسم بشكل كبير، وفي عام ١٩٩٣، بيعت إينوشينتي ومازيراتي لشركة فيات، وفي عام ١٩٩٣، أصيب دي توماسو بسكتة دماغية، وتقاعد من رئاسة شركة دي توماسو مودينا، وخلفه ابنه سانتياجو.

وفاة أليخاندرو دي توماسو

استمر أليخاندرو في العمل على التصميم، وساهم في هندسة النسخة الرياضية من الجيل الرابع من دايهاتسو شاريد ، التي طرحت عام ١٩٩٤، والمعروفة باسم دايهاتسو شاريد دي توماسو، وتوفى أليخاندرو دي توماسو في إيطاليا عام 2003.

