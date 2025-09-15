كيا سورينتو عائلية سعرها 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا سورينتو موديل 2009

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سورينتو موديل 2009، وتنتمي سورينتو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات كيا سورينتو موديل 2009 الخارجية

كيا سورينتو موديل 2009

ظهرت سيارة كيا سورينتو موديل 2009 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الأمامية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك كيا سورينتو موديل 2009

كيا سورينتو موديل 2009

تحصل سيارة كيا سورينتو موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 3300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا سورينتو موديل 2009 الداخلية

كيا سورينتو موديل 2009

تمتلك مقصورة سيارة كيا سورينتو موديل 2009 الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان .

سعر كيا سورينتو موديل 2009

كيا سورينتو موديل 2009

تتوافر سيارة كيا سورينتو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .