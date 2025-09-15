تحرير 11 محضرًا ضد المخابز البلدية المخالفة بكفر الشيخ

تواصل الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، تكثيف الحملات التموينية المكثفة على جميع مخابز انتاج رغيف العيش المدعم من الدولة.

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ولضبط المخالفين، والمتلاعبين بأوزان رغيف العيش، والتأكد من إجراءات الأمن الصناعي.

وتابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نتائج أعمال الحملات التموينية على مخابز رغيف العيش المدعم بقرية الحمراوي، بالتعاون مع إدارة التموين، بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار تحقيق الانضباط لجميع المخابز التي تنتج رغيف العيش المدعم.

وقد أسفرت الحملة التي قامت بأعمالها صباح اليوم، عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة.

جاء ذلك بإشراف عبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومحمد توفيق، رئيس قرية الحمراوي، وحضور ميداني للمهندس محمد رشدى، مدير إدارة تموين بندر كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد القوى، مدير إدارة تموين كفر الشيخ، والدكتورة فاطمة البستاوى رئيس الرقابة التموينية، والمهندس احمد شحاته، والمهندس محمد أبو خضره، مفتشي التموين بمديرية ادارة تموين مركز كفر الشيخ.