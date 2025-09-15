قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق

رشا عوني

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة والحصول على مساعدات شهرية من وزارة التضامن الإجتماعي، والتي تستهدف الأسر الفقيرة، ويصل هذا الدعم لحوالي 5 ألاف أسرة مصرية على مستوى الجمهورية . 

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

  • عدم عمل المتقدم أو أحد أفراد الأسرة في القطاع الحكومي أو الخاص بدخل تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا.
  • عدم حصول الأسرة على معاش أو دعم نقدي آخر.
  • التزام الأبناء بالانتظام في التعليم.
  • الالتزام بالكشف الطبي والتطعيمات للأطفال في الوحدات الصحية.
بعد ضم فئات جديدة.. شروط الاستفادة من برنامج «تكافل وكرامة»
معاش تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة

ويبحث الكثير من الراغبين في الاشتراك في تكافل وكرامة عن طريقة التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة، وهي : 

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صور شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

- شهادة طبية (لذوي الإعاقة).

- وثائق الزواج أو الطلاق.

الفئات المستهدفة من معاش تكافل وكرامة 2025

برنامج تكافل وكرامة يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها:

  • كبار السن فوق 65 عامًا من غير أصحاب الدخل أو المعاش.
  • ذوو الإعاقة المثبتة بالتقارير الطبية.
  • المرأة المعيلة (الأرملة، المطلقة، المهجورة، زوجة المسجون).
  • الأطفال الأيتام وأبناء الأسر الفقيرة أو المجندين.
تكافل وكرامة 2025..حالات وقف المعاش وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة - بوابة الأهرام بيزنس
التسجيل في تكافل وكرامة

قيمة معاش تكافل وكرامة

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

-زيادة المبلغ: يمكن زيادة مبلغ المعاش في حالة وجود أطفال أو أشخاص معاقين في الأسرة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

 عليك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي .. 

  • زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط
  • اختيار خدمة “تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية المتاحة على الموقع، لتحديد الخدمة المطلوبة.
  • النقر على خيار “الاستعلام عن الأسماء الجديدة” أو “التحقق من استحقاق المعاش”، للانتقال إلى صفحة الاستعلام.
  • إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة، مثل الرقم القومي لصاحب الطلب المكون من 14 رقمًا، لضمان صحة المعلومات.
  • تحديد المحافظة أو المنطقة التي يتبع لها المواطن، لتقديم بيانات الموقع بشكل صحيح.
  • الضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة، بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.
  • الاطلاع على النتيجة التي ستظهر لتوضيح ما إذا كان الاسم مُدرجًا ضمن المستحقين الجدد لمعاش تكافل وكرامة، مع عرض تفاصيل المبلغ المستحق وموعد الصرف في حال الاستحقاق. 
