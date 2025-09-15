خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة والحصول على مساعدات شهرية من وزارة التضامن الإجتماعي، والتي تستهدف الأسر الفقيرة، ويصل هذا الدعم لحوالي 5 ألاف أسرة مصرية على مستوى الجمهورية .

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم عمل المتقدم أو أحد أفراد الأسرة في القطاع الحكومي أو الخاص بدخل تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا.

عدم حصول الأسرة على معاش أو دعم نقدي آخر.

التزام الأبناء بالانتظام في التعليم.

الالتزام بالكشف الطبي والتطعيمات للأطفال في الوحدات الصحية.

معاش تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة

ويبحث الكثير من الراغبين في الاشتراك في تكافل وكرامة عن طريقة التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة، وهي :

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صور شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

- شهادة طبية (لذوي الإعاقة).

- وثائق الزواج أو الطلاق.

الفئات المستهدفة من معاش تكافل وكرامة 2025

برنامج تكافل وكرامة يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها:

كبار السن فوق 65 عامًا من غير أصحاب الدخل أو المعاش.

ذوو الإعاقة المثبتة بالتقارير الطبية.

المرأة المعيلة (الأرملة، المطلقة، المهجورة، زوجة المسجون).

الأطفال الأيتام وأبناء الأسر الفقيرة أو المجندين.

التسجيل في تكافل وكرامة

قيمة معاش تكافل وكرامة

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

-زيادة المبلغ: يمكن زيادة مبلغ المعاش في حالة وجود أطفال أو أشخاص معاقين في الأسرة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عليك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ..