شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
محافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية لحالات إنسانية وذوى الهمم

مروة فاضل

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

في بداية اللقاء ، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي الشهداء  أحدهما لمواطنة  تعول طفلة تعانى من تشنجات لاإرادية مراعاة لظروف نجلتها الصحية ولمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم .

كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص عدد من الشكاوى والنزول الميداني و المعاينة على الطبيعة أحدهما شكوى لمواطن من ناحية مليج وأخرى لمواطن من ناحية شبراخلفون بشبين الكوم يلتمسون إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات وإستكمال إجراءات التصالح  الخاصة بهم .

فيما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن من ناحية الشهداء يتضرر من تعنت مسئولي التنظيم  بالوحدة المحلية لوجود عدد من المخالفات بالتعدي وغلق شارع بالمخالفة للمخطط التفصيلى.

كما وجه محافظ المنوفية إدارة المجالس باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بحث إمكانية استغلال قطعة أرض أملاك  دولة بقورص بأشمون لإقامة مدرسة ثانوي لخدمة الأهالي والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع كافة المواطنين وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

أرشيفية

