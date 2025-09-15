أخلاقنا.. مبادرة شبابية لإحياء قيم المجتمع

أكّد الدكتور حسين أبو عميرة، مؤسس مبادرة "أخلاقنا"، أن الأخلاق تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات، مشددًا على ضرورة غرسها في الأطفال منذ الصغر.

وأوضح أن المبادرة انطلقت قبل أكثر من سبع سنوات من دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات وعمداء الكليات، إضافة إلى عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية.

وأوضح أبو عميرة، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هدف المبادرة الرئيسي هو مواجهة الانحدار الأخلاقي الذي تشهده المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المبادرة قدّمت عددًا من الأبحاث العلمية والمقترحات لإدراج وحدات تعليمية تُعنى بالأخلاق داخل المناهج الجامعية.

وأشار إلى أن الجامعات يجب ألا تقتصر على الدور التعليمي فقط، بل يجب أن تؤدي دورًا في تكوين شخصية الطالب أخلاقيًا، معتبرًا أن الأكاديميين وأساتذة الجامعات يتحملون مسؤولية مجتمعية إلى جانب دورهم التربوي.