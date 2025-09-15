تداول 73 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (11) سفينة وتم تداول (73) ألف طن بضائع و(747) شاحنة و(104) سيارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب.

وذكر المركز- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن حركة الواردات شملت (5) آلاف طن بضائع و(337) شاحنة و(58) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (68) ألف طن بضائع و(410) شاحنات و(46) سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا شهد، اليوم، وصول أربع سفن هي "SUPER RISE، وALcudia Express، وDRAGON، والحرية"، بينما غادرت السفينة "THOR FUTURE" وعليها 51 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، وشهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(250) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: "سينا، وآور وآيلة"، وغادرت ميناء السويس، اليوم، السفينة "MUSKANG 1" وعليها 7 آلاف طن دقيق متجهة إلى اليمن.

