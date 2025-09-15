انقطاع المياه عن منطقة أرض الحرية- الجامعة ببني سويف الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن أرض الحرية- الجامعة ببني سويف وذلك لربط خط ٨ بوصة بلاستيك المتعارض مع كوبري الشاملة الجديد على خط الجامعة فرع بني سويف.

وأوضحت أن فترة الانقطاع ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق ١٦-٩-٢٠٢٥ من الساعة ٧ مساءا حتى الساعة ٣ فجر يوم الاربعاء الموافق ١٧-٩-٢٠٢٥ وذلك لمدة ٨ ساعات.



وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.