رئيس هيئة دولية: الفلسطينيون يواجهون الإبادة ومخطط التهجير لايزال قائمًا بدعم أمريكي

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، يواجه لحظة تاريخية فارقة تتمثل في استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثاني عشر على التوالي.

وأوضح عبدالعاطي أن الغزيين يتعرضون لقصف مكثف ونزوح قسري نحو المجهول، في ظل صمت دولي مخزٍ، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين لا يزالون يراهنون على صمودهم ومقاومتهم، وعلى دعم مصر التاريخي، وكذلك على صحوة عربية تعيد الاعتبار إلى وحدة الصف وتقطع الطريق على مشاريع الاحتلال.

وأضاف عبدالعاطي أن القمة العربية الإسلامية المرتقبة تمثل فرصة مهمة لوضع حد حقيقي لهذا العدوان، داعيًا القادة إلى عدم الاكتفاء بالإدانة أو إصدار بيانات تضامن، بل اتخاذ إجراءات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

وأكد أن ما حدث في قطر من استهداف مباشر هو رسالة نارية موجهة للعرب جميعًا، وعلى الجميع أن يدرك أن الولايات المتحدة لم تعد شريكًا يمكن الوثوق به، بل أصبحت طرفًا داعمًا لمخططات التهجير والتصفية.

وطالب بإعادة النظر في العلاقات العربية الأمريكية، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتجميد العلاقات مع إسرائيل كخطوة أولى نحو استعادة التوازن الإقليمي.

وشدد عبدالعاطي على أن الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي مباشر، يسعى لفرض رؤيته التوراتية التوسعية بإقامة ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، عبر تفكيك المنطقة وتهجير سكان غزة إلى سيناء أو خارج فلسطين بالكامل.

وأوضح أن هذا المخطط يواجه رفضًا مصريًا قاطعًا ومواقف رافضة من عدة أطراف دولية، لكنه لا يزال قائمًا، مؤكدا أن بعض الدول الإقليمية قادرة على تشكيل جبهة ردع حقيقية إذا ما تم تنسيق الجهود.

وحذر من أن استمرار التراخي في الرد سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في الشرق الأوسط، ويمنح إسرائيل والولايات المتحدة فرصة لفرض واقع جديد على حساب الشعوب العربية ومواردها وسيادتها.