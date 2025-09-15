مكتبة الإسكندرية تحتفل بتخرج طلاب برنامج "شباب الصفوة الأفارقة"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي الاحتفالية السنوية الثالثة عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج شباب الصفوة الأفارقة، وذلك الساعة الثانية عشرة صباح يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

يفتتح الاحتفالية الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية. وستشهد الاحتفالية تخرج حوالي ثلاثمائة طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان واوغندا ومالاوي وجزر القمر وجيبوتي ومصر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.

جدير بالذكر أن برامج "شباب الصفوة الأفارقة" الموجهة إلى الطلاب الأفارقة تهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية وتسخر كافة إمكاناتها لدعم وبناء قدراتهم تأكيدًا على دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية ولتبادل المعرفة والخبرات العلمية وترسيخ العلاقات المستقبلية بين هؤلاء الشباب.