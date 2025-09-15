نائب محافظ الأقصر يبحث 44 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، الذي يعقد يوم الاثنين بصورة أسبوعية منتظمة بمقر ديوان عام المحافظة.

واستمع نائب محافظ الاقصر، خلال اللقاء إلى كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وعددهم 44 طلبا وشكوى تنوعت ما بين طلبات زراعة ومرافق وتربية وتعليم وإسكان شعبي وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وطلبات لذوي الهمم وخدمات التضامن الاجتماعي.

وأكد نائب محافظ الأقصر، تعلميات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالتأكيد علي أن إرضاء المواطنين والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم وحلها يأتي على رأس أولويات عمل المحافظة وكافة الجهات والوحدات التابعة ، مؤكدا على سرعة دراسة وبحث شكاوى المواطنين التي تم التقدم بها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتعارض مع القوانين ووفق الامكانيات المتاحة، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم.

حضر اللقاء حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.