قائمة ريال مدريد لمواجهة مارسيليا في أبطال أوروبا

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الملكي لمباراة مارسيليا، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جارسيا

الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - أليكس كاريراس - فران جارسيا - دين هويسبن

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز - فرانكو ماستانتونو