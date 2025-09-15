رامي عاشور: إنشاء قوة عربية مشتركة" لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدعم الأمريكي "المطلق واللامحدود" للعدو الإسرائيلي هو المحرك الأساسي للسياسات، التي تقوم بها ضد الدول العربية، مشيرا إلى أن اللوبي الصهيوني هو المتحكم الفعلي في صنع القرار الأمريكي.

وقال رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن إسرائيل لا ترى في أفعالها انتهاكا للقانون الدولي، بل تعتبرها "دفاع شرعي عن النفس"، وتستخدمها لتوجيه رسائل ردع للدول الأخرى.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن إنشاء قوة عربية مشتركة"، لم تعد رفاهية بل ضرورة ملحة، وهي البديل الوحيد القادر على خلق توازن وردع الأطماع الإسرائيلية.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الحالي ليس مجرد رد فعل، بل هو جزء من استراتيجية ممنهجة مبنية على "عقيدة" راسخة تهدف إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط وتكريس إسرائيل كـ"قوة إقليمية مهيمنة".