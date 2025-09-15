قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أمير قطر: المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك حربي وحكومتها لا تريد المحتجزين
رامي عاشور: إنشاء قوة عربية مشتركة" لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدعم الأمريكي "المطلق واللامحدود" للعدو الإسرائيلي هو المحرك الأساسي للسياسات، التي تقوم بها ضد الدول العربية، مشيرا إلى أن اللوبي الصهيوني هو المتحكم الفعلي في صنع القرار الأمريكي.

وقال رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن إسرائيل لا ترى في أفعالها انتهاكا للقانون الدولي، بل تعتبرها "دفاع شرعي عن النفس"، وتستخدمها لتوجيه رسائل ردع للدول الأخرى.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن إنشاء قوة عربية مشتركة"، لم تعد رفاهية بل ضرورة ملحة، وهي البديل الوحيد القادر على خلق توازن وردع الأطماع الإسرائيلية. 

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الحالي ليس مجرد رد فعل، بل هو جزء من استراتيجية ممنهجة مبنية على "عقيدة" راسخة تهدف إلى تغيير خريطة الشرق الأوسط وتكريس إسرائيل كـ"قوة إقليمية مهيمنة".

