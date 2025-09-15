محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى والده بصورة بالذكاء الاصطناعي

أعرب الفنان محمد محمود عبدالعزيز عن اشتياقه الكبير لوالده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، حيث شارك جمهوره صورة جمعته به بتقنية الذكاء الاصطناعي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب محمد تعليقًا مؤثرًا على الصورة قائلاً: «عندي كلام كتير، لكن ملخصه إن حضرتك وحشتني أوي، وأي كلام تاني مش مهم، آرائكم الفاتحة والدعاء لأبويا وأحبابكم اللي رحلوا عنّا».

وأكدت المستشارة هايدي الفضالي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ما يروّجه دفاع الشاكين في القضية لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تمثل تحريفاً للقرارات الصادرة من النيابة العامة وتعد أكاذيب بحق موكلتها، بل وتمثل قولاً على النيابة العامة بما لم تقرره.

وأوضحت هايدي الفضالي، أن النيابة العامة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة عند نظر البلاغ، حيث استعلمت من مصلحة الأحوال المدنية، واستجوبت الشهود، ومن أبرزهم داليا ابنة شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، التي كانت تعيش معهم في منزل الأسرة وشهدت على تفاصيل حياتهما الزوجية.

وأضافت محامية بوسي شلبي، أن التحقيقات أثبتت بشكل يقيني أن الفنان الراحل قام بنفسه بتجديد بطاقة الرقم القومي قبل وفاته، وهو ما يؤكد استمرار الزواج لمدة عشرين عامًا دون انقطاع حتى رحيله.