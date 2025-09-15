قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات البطولة الأولى للروبوتات ويكرم الفائزين

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم ختام فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات والذي نظمتها الجامعة على مدار يومين بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والمدارس الفنية والتكنولوجية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور كريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية لشئون العلاقات الدولية وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية .
وخلال كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن بطولة جامعة بنها الأولي للروبوتات منصة وطنية تجمع بين الإبداع، التكنولوجيا، والابتكار في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي،  مضيفا أن البطولة كانت أكثر من مجرد منافسة، بل كانت رحلة معرفية وتكنولوجية، جسدت روح التعاون بين الجامعات والمدارس والشركات المتخصصة، وربطت التعليم الأكاديمي بالواقع الصناعي، وساهمت في إعداد جيل قادر على مواكبة تحديات سوق العمل الرقمي.
وأشاد " الجيزاوي " بالنماذج الملهمة من الشباب المصري، الذين أبدعوا في تصميم وبرمجة روبوتات أرضية، قتالية، وتحت الماء، بل وتحدوا المتاهات من خلال الروبوتات، وابتكروا في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي ، قائلا لقد أثبتم أن المستقبل يبدأ من هنامن بنها، ومن عقولكم النابضة بالحماس والمعرفة.
ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لكل الفرق المشاركة من الجامعات الحكومية والخاصة، والمدارس الفنية والتكنولوجية، والشركات المتخصصة التي دعمت هذه الفعالية بخبراتها وتجاربها
كما وجه الشكر للجنة المنظمة، وأعضاء هيئة التدريس، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، متطلعا أن يكون بداية لسلسلة من البطولات التي تضع مصر في مقدمة الدول المنتجة للتكنولوجيا الذكية.
وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادى أن جامعة بنها حريصة علي تنظيم تلك الفعاليات لإتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم وابتكاراتهم.
وأشادت نائب رئيس الجامعة خلال كلمتها بتميز الطلاب المشاركين بالبطولة ، مثمنة جهودهم فى تصميم هذة النماذج من الروبوتات ، معربة عن فخرها بوجود طلاب مبتكرين ومبدعين قادرين علي خدمة مجتمعهم ويسهمون في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا.
من جانبه قال الدكتور محمد طه وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومنسق البطولة أن طلاب الجامعات والمداس المصرية قادرون على الإسهام في بناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحديثة  ، مؤكدا أن البطولة نقطة انطلاق لمزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.
وفى نهاية الاحتفال قام الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة والحاضرين بتكريم الفرق الفائزة فى بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

