روبرتسون يكشف كواليس اقترابه من أتلتيكو مدريد ومستقبله مع ليفربول

ألمح أندي روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، إلى أنه كان قريبًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يستمر مع "الريدز" ويصبح القائد الثاني للفريق بعد فيرجيل فان دايك.

المدرب آرني سلوت فضّل الدفع بروبرتسون بدلاً من ميلوس كيركيز المنضم حديثًا من بورنموث، خلال مباراة بيرنلي الأخيرة، خوفًا من تعرض الأخير للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء.

ليفربول يستعد لملاقاة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وحول احتمالية تواجده مع الفريق الإسباني في هذا اللقاء قال روبرتسون: "ربما في وقت ما كان ذلك ممكنًا".

روبرتسون شدد على رغبته في الاستمرار كلاعب أساسي مع ليفربول، مؤكدًا: "أريد أن أكون الظهير الأيسر الأول وأبذل قصارى جهدي دائمًا".

كما أشار إلى أهمية مساعدة كيركيز على التطور، قائلاً: "سيكون الظهير الأيسر الأساسي في المستقبل، ومهمتي هذا الموسم دفعه ومساندته".

النجم الاسكتلندي تحدث عن فترة التوقف الدولي الأخيرة التي منحته دفعة معنوية، بعد المشاركة في مباراتين كاملتين مع منتخب بلاده وتحقيق نتائج إيجابية ساعدته على استعادة لياقته وثقته.

روبرتسون وصف زميله الجديد باللاعب الموهوب، مشددًا على أنه قادر على التطور سريعًا رغم الضغوط التي يفرضها اللعب بقميص ليفربول. وختم: "ليس لدي شك في أنه سيكون مستقبلًا ظهيرًا أيسر رائعًا لهذا النادي".

