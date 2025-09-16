قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنوك الأمريكية تقترض 1.5 مليار دولار من الاحتياطي الفدرالي.. ضغوط تمويلية

دولار
دولار
وكالات

اقترضت البنوك الأميركية 1.5 مليار دولار من تسهيلات إعادة الشراء الدائمة التابعة للاحتياطي الفدرالي، يوم الاثنين 15 سبتمبر، وهو الموعد النهائي لسداد ضرائب الشركات الفصلية وتسويات ديون الخزانة، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفدرالي، مما يشير إلى بعض التضييق في الوفاء بالتزامات التمويل.

يُعدّ تسهيل إعادة الشراء الدائم بمثابة دعم لأي نقص محتمل في التمويل. أُطلق تسهيل إعادة الشراء الدائم التابع للفدرالي الأميركي في يوليو 2021 في أعقاب جائحة كوفيد-19، ويوفر سيولة نقدية يومية لليلة واحدة مرتين يومياً مقابل ضمانات مؤهلة مثل سندات الخزانة.

قال محللون إن موعد ضريبة الشركات يتزامن مع تسوية كبيرة لسندات الخزانة الأميركية المتعلقة بديون صدرت مؤخراً. وأظهرت بيانات من شركة أبحاث سوق المال رايتسون آيكاب أن حوالي 78 مليار دولار من المدفوعات المستحقة للخزانة مستحقة يوم الاثنين أيضاً.

من المتوقع أن ترفع هذه التسويات، إلى جانب ضرائب الشركات، الرصيد النقدي للخزانة الأميركية إلى أكثر من 870 مليار دولار.

اقترضت المؤسسات المالية 1.5 مليار دولار نقداً صباح اليوم.

في 30 يونيو، اقترضت المؤسسات المالية حوالي 11.1 مليار دولار من صندوق الاحتياطي الفدرالي، مدعومة في الغالب بسندات الخزانة كضمان.

قال جان نيفروزي، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة تي دي للأوراق المالية في نيويورك: "هذا أمر لم نكن نملكه العام الماضي".

لكنه أشار إلى أن موعد استحقاق الضرائب يوم الاثنين لا يبدو سيئاً على الإطلاق، على الرغم من أن "نهاية الربع قد تشهد مزيداً من التضييق في التمويل، وزيادةً في معدل إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة (ON RRP)، وزيادةً في الإقبال على عمليات إعادة الشراء العكسي".

قبل هذه المدفوعات، ارتفعت أسعار الفائدة في عمليات إعادة الشراء (الريبو)، مثل معدل التمويل العكسي لليلة واحدة، متجاوزةً الفائدة المدفوعة على احتياطيات البنوك.

وارتفعت تكلفة الاقتراض النقدي لليلة واحدة بضمان سندات الخزانة (SOFR)، إلى 4.42% يوم الجمعة الماضي، مساويةً للمستوى الذي سُجِّل في 5 سبتمبر، والذي كان أعلى مستوى لها في شهرين. من ناحية أخرى، تبلغ الفائدة على أرصدة الاحتياطيات حالياً 4.40%.

يُتوقع أن يتداول سعر SOFR عند مستوى IORB أو أقل منه، لأن البنوك تستطيع دائماً إيداع أموالها بأمان لدى الاحتياطي الفيدرالي وتحقيق عائد IORB. ولكن إذا ارتفع سعر SOFR فوق IORB، فهذا يشير إلى وجود طلب استثنائي على التمويل المضمون بسندات الخزانة، والذي يحدث عادةً مع تسويات مزادات سندات الخزانة.

في هذا الإطار، قالت تيريزا هو، المديرة العامة ورئيسة استراتيجية الأجل القصير في جيه بي مورغان بنيويورك، في مذكرة بحثية حديثة إنه على الرغم من توقع ارتفاع مستويات SOFR، إلا أن "حجمها فاجأنا إلى حد ما".

وأشارت إلى أنه في حين استوعبت الأسواق إلى حد كبير المعروض الإضافي من سندات الخزانة بسهولة، إلا أن إعادة توزيع العائدات من اتفاقيات إعادة الشراء إلى سندات الخزانة تسارعت في أغسطس، حيث مددت صناديق أسواق المال آجال استحقاقها المتوسطة المرجحة بقوة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال خفض أسعار الفائدة الفيدرالية.

وتوقع المحللون أن يكون ضغط السيولة يوم الاثنين مؤقتاً.

وكتب لو كراندال، كبير الاقتصاديين في رايتسون: "لن تُظهر ظروف التمويل سوى نوع الضغط المتزايد الذي يرتبط عادةً بتاريخ تسوية قسائم سندات الخزانة الرئيسي وموعد نهائي ربع سنوي للضرائب، وليس ضغطاً تمويلياً مُزعزعًا".



 

دولار تمويل إعادة الشراء المؤسسات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

ترشيحاتنا

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

بالصور

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد