البنوك الأمريكية تقترض 1.5 مليار دولار من الاحتياطي الفدرالي.. ضغوط تمويلية

اقترضت البنوك الأميركية 1.5 مليار دولار من تسهيلات إعادة الشراء الدائمة التابعة للاحتياطي الفدرالي، يوم الاثنين 15 سبتمبر، وهو الموعد النهائي لسداد ضرائب الشركات الفصلية وتسويات ديون الخزانة، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفدرالي، مما يشير إلى بعض التضييق في الوفاء بالتزامات التمويل.

يُعدّ تسهيل إعادة الشراء الدائم بمثابة دعم لأي نقص محتمل في التمويل. أُطلق تسهيل إعادة الشراء الدائم التابع للفدرالي الأميركي في يوليو 2021 في أعقاب جائحة كوفيد-19، ويوفر سيولة نقدية يومية لليلة واحدة مرتين يومياً مقابل ضمانات مؤهلة مثل سندات الخزانة.

قال محللون إن موعد ضريبة الشركات يتزامن مع تسوية كبيرة لسندات الخزانة الأميركية المتعلقة بديون صدرت مؤخراً. وأظهرت بيانات من شركة أبحاث سوق المال رايتسون آيكاب أن حوالي 78 مليار دولار من المدفوعات المستحقة للخزانة مستحقة يوم الاثنين أيضاً.

من المتوقع أن ترفع هذه التسويات، إلى جانب ضرائب الشركات، الرصيد النقدي للخزانة الأميركية إلى أكثر من 870 مليار دولار.

اقترضت المؤسسات المالية 1.5 مليار دولار نقداً صباح اليوم.

في 30 يونيو، اقترضت المؤسسات المالية حوالي 11.1 مليار دولار من صندوق الاحتياطي الفدرالي، مدعومة في الغالب بسندات الخزانة كضمان.

قال جان نيفروزي، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة تي دي للأوراق المالية في نيويورك: "هذا أمر لم نكن نملكه العام الماضي".

لكنه أشار إلى أن موعد استحقاق الضرائب يوم الاثنين لا يبدو سيئاً على الإطلاق، على الرغم من أن "نهاية الربع قد تشهد مزيداً من التضييق في التمويل، وزيادةً في معدل إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة (ON RRP)، وزيادةً في الإقبال على عمليات إعادة الشراء العكسي".

قبل هذه المدفوعات، ارتفعت أسعار الفائدة في عمليات إعادة الشراء (الريبو)، مثل معدل التمويل العكسي لليلة واحدة، متجاوزةً الفائدة المدفوعة على احتياطيات البنوك.

وارتفعت تكلفة الاقتراض النقدي لليلة واحدة بضمان سندات الخزانة (SOFR)، إلى 4.42% يوم الجمعة الماضي، مساويةً للمستوى الذي سُجِّل في 5 سبتمبر، والذي كان أعلى مستوى لها في شهرين. من ناحية أخرى، تبلغ الفائدة على أرصدة الاحتياطيات حالياً 4.40%.

يُتوقع أن يتداول سعر SOFR عند مستوى IORB أو أقل منه، لأن البنوك تستطيع دائماً إيداع أموالها بأمان لدى الاحتياطي الفيدرالي وتحقيق عائد IORB. ولكن إذا ارتفع سعر SOFR فوق IORB، فهذا يشير إلى وجود طلب استثنائي على التمويل المضمون بسندات الخزانة، والذي يحدث عادةً مع تسويات مزادات سندات الخزانة.

في هذا الإطار، قالت تيريزا هو، المديرة العامة ورئيسة استراتيجية الأجل القصير في جيه بي مورغان بنيويورك، في مذكرة بحثية حديثة إنه على الرغم من توقع ارتفاع مستويات SOFR، إلا أن "حجمها فاجأنا إلى حد ما".

وأشارت إلى أنه في حين استوعبت الأسواق إلى حد كبير المعروض الإضافي من سندات الخزانة بسهولة، إلا أن إعادة توزيع العائدات من اتفاقيات إعادة الشراء إلى سندات الخزانة تسارعت في أغسطس، حيث مددت صناديق أسواق المال آجال استحقاقها المتوسطة المرجحة بقوة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال خفض أسعار الفائدة الفيدرالية.

وتوقع المحللون أن يكون ضغط السيولة يوم الاثنين مؤقتاً.

وكتب لو كراندال، كبير الاقتصاديين في رايتسون: "لن تُظهر ظروف التمويل سوى نوع الضغط المتزايد الذي يرتبط عادةً بتاريخ تسوية قسائم سندات الخزانة الرئيسي وموعد نهائي ربع سنوي للضرائب، وليس ضغطاً تمويلياً مُزعزعًا".





