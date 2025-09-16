قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الجيش الإسرائيلي يعلن البدء رسميا في المرحلة التالية لاحتلال غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

مؤشر نيكي الياباني يتخطى 45 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

مؤشر نيكي 225
مؤشر نيكي 225
وكالات

سجّل مؤشر نيكي 225 الياباني مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً حاجز 45 ألف نقطة للمرة الأولى، ليقود مكاسب أسواق آسيا والمحيط الهادئ خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن مفاوضات التجارة بين أميركا والصين في إسبانيا تسير بشكل جيد.

وجاءت هذه المحادثات في ظل إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من مدريد عن التوصل إلى «اتفاق إطاري» بشأن بيع تطبيق تيك توك المملوك للصين، موضحاً أن الشروط التجارية للاتفاق قد جرى حسمها بالفعل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتصالاً يوم الجمعة المقبل لمناقشة بنود الاتفاق.

في غضون ذلك، صعد مؤشر توبكس الياباني بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 3172.33 نقطة.

واصل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ارتفاعه ليسجّل ثاني يوم على التوالي من المستويات القياسية، بعدما تراجعت الحكومة عن خطتها لزيادة ضريبة أرباح رأس المال على الأسهم يوم الاثنين. ومن بين أبرز الرابحين على المؤشر: شركة السيارات كولون موبيليتي غروب التي قفز سهمها 29.91%، وشركة إل دونغ للأدوية التي ارتفع سهمها 18.16%، وشركة المعكرونة الفورية نونغشيم التي صعد سهمها 16.78%.

في المقابل، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة كوسداك بنسبة 0.18%.

وارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 0.26%.

أما مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ فقد غيّر مساره ليتراجع 0.13%، كما انخفض مؤشر سي إس آي 300 في البرّ الرئيسي الصيني بنسبة 0.28%.

وفي الولايات المتحدة، أغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع خلال تعاملات الاثنين، بينما يترقب المستثمرون اجتماعاً مهماً للفدرالي هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6615.28 نقطة، مسجلاً إغلاقه الأول فوق مستوى 6600 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب إلى مستوى قياسي جديد بنسبة 0.9% مسجلاً 22348.75 نقطة، في حين حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب طفيفة بلغت 49.23 نقطة أو 0.1% ليغلق عند 45883.45 نقطة.

