مؤشر نيكي الياباني يتخطى 45 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

سجّل مؤشر نيكي 225 الياباني مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً حاجز 45 ألف نقطة للمرة الأولى، ليقود مكاسب أسواق آسيا والمحيط الهادئ خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن مفاوضات التجارة بين أميركا والصين في إسبانيا تسير بشكل جيد.

وجاءت هذه المحادثات في ظل إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من مدريد عن التوصل إلى «اتفاق إطاري» بشأن بيع تطبيق تيك توك المملوك للصين، موضحاً أن الشروط التجارية للاتفاق قد جرى حسمها بالفعل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتصالاً يوم الجمعة المقبل لمناقشة بنود الاتفاق.

في غضون ذلك، صعد مؤشر توبكس الياباني بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 3172.33 نقطة.

واصل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ارتفاعه ليسجّل ثاني يوم على التوالي من المستويات القياسية، بعدما تراجعت الحكومة عن خطتها لزيادة ضريبة أرباح رأس المال على الأسهم يوم الاثنين. ومن بين أبرز الرابحين على المؤشر: شركة السيارات كولون موبيليتي غروب التي قفز سهمها 29.91%، وشركة إل دونغ للأدوية التي ارتفع سهمها 18.16%، وشركة المعكرونة الفورية نونغشيم التي صعد سهمها 16.78%.

في المقابل، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة كوسداك بنسبة 0.18%.

وارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 0.26%.

أما مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ فقد غيّر مساره ليتراجع 0.13%، كما انخفض مؤشر سي إس آي 300 في البرّ الرئيسي الصيني بنسبة 0.28%.

وفي الولايات المتحدة، أغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع خلال تعاملات الاثنين، بينما يترقب المستثمرون اجتماعاً مهماً للفدرالي هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6615.28 نقطة، مسجلاً إغلاقه الأول فوق مستوى 6600 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب إلى مستوى قياسي جديد بنسبة 0.9% مسجلاً 22348.75 نقطة، في حين حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب طفيفة بلغت 49.23 نقطة أو 0.1% ليغلق عند 45883.45 نقطة.